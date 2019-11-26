حماس: أرجأنا تسليم الرد الإيجابي المكتوب على الانتخابات

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت حركة حماس، أنها أرجأت تسليم ردها الإيجابي المكتوب للجنة الانتخابات المركزية، وذلك رفضاً لقمع اعتصام الأسرى والمحررين المقطوعة رواتبهم.



وأوضحت الحركة، خلال مؤتمر صحفي، عقدته بمقر رئيس الحركة في غزة، الثلاثاء، أنها رحبت بالانتخابات العامة لإنهاء الانقسام، وأنها عملت على تذليل كل العقبات.



وأضاف الحركة: "عملنا على تذليل كل العقبات في طريق إجراء الانتخابات، وخلق الأجواء الإيجابية، ولا تزال على ذات الموقف، وقبيل لقاء قيادة حماس اليوم، مع لجنة الانتخابات، ارتكب الاحتلال جريمته بقتل الشهيد الأسير سامي أبو دياك، الذي تزامن قتله مع قيام أجهزة أمن السلطة، بقمع اعتصام الأسرى المحررين واعتقالهم برام الله".



وتابعت الحركة: "الاعتداء على الأسرى، يُعد انتهاكاً للحريات العامة التي تُعد الركيزة المهمة لإنجاح أي انتخابات، وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية والأخلاقية، قررنا إرجاء تسليم موقفنا الإيجابي المكتوب للسيد حنا ناصر، رفضاً واستنكاراً لجريمة أمن السلطة بحق الأسرى المحررين".



وأكمل: "نشدد على ضرورة تأمين متطلبات نجاح العملية الانتخابية كافة، وعلى أساسها الحقوق الأساسية والحريات العامة".



يذكر، أن حركة حماس، عقدت اليوم الثلاثاء، لقاء مع لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة، وذلك بعد إعلانها أنها ستسلم ردها للجنة.