عاجل

  • حماس: أرجأنا إرسال الموافقة المكتوبة على إجراء الانتخابات بسبب اعتداء أجهزة السلطة على المحررين

  • حماس: انطلاقا من المسؤولية الوطنية والأخلاقية قررت إرجاء تسليم موقفها الإيجابي المكتوب لحنا ناصر

  • البردويل: رحبنا بالانتخابات العامة لإنهاء الانقسام وعملنا على تذليل كل العقبات

شؤون فلسطينية

المدلل: سرايا القدس فاجأت الاحتلال بقدرتها على الرد وتثبيت معادلات الردع

المدلل: سرايا القدس فاجأت الاحتلال بقدرتها على الرد وتثبيت معادلات الردع
رام الله - دنيا الوطن
أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل، أن سرايا القدس، استطاعت أن ترد على اغتيال الشهيد القائد بهاء أبو العطا، وتثبيت معادلة توازن الرعب والردع، التي فاجأت الاحتلال بعد اغتياله الشهيد أبو العطا.

وأضاف المدلل، خلال حديثة في ندوة، نظمها منتدي المعلم الفلسطيني بالاتحاد الإسلامي في النقابات المهنية في رفح، بعنوان "رحل البهاء وبقي العطاء"، أن ما قامت به سرايا القدس، وفصائل المقاومة من رد فوري على العدوان، لم تستطع جيوش مدججة بالأعداد والعتاد أن تحققها.

وأشار المدلل، إلى أن الشهيد بهاء أبو العطا، كان مقاوماً صنديداً استطاع أن يؤرق الاحتلال، ويقض مضاجع قادته لفترات طويلة، وقد اغتالوه في عملية جبانة استهدفته وزوجته، خلال وجودهما في منزله شرق مدينة غزة.

وبين المدلل، أن بنيامين نتنياهو، يعيش اليوم في حالة هستيرية، لأنه لم يستطع أن يحقق أهدافه بإنهاء المقاومة أو إضعافها، وإلى الآن لم يستطع تشكيل حكومة لا هو ولا بيني غانتس، كما أن الاحتلال يعيش في حالة إرباك أمني ووجودي، مشيراً إلى أنه لأول مرة في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي تجرى الانتخابات ثلاث مرات في عام واحد، وهو تأكيد على أن ما صنعه الشهيد أبو العطا والمجاهدون، كان له الأثر في إرباك الساحة الداخلية للكيان على كافة مستوياتها.

وحذر المدلل، من نوايا الاحتلال من احتمال شن عدوان جديد على قطاع غزة، مؤكداً أن المقاومة جاهزة بالمرصاد؛ للتصدي لأية حماقة إسرائيلية.

وعلى صعيد المصالحة الفلسطينية، قال المدلل: إنّ حركة الجهاد الإسلامي، قدمت في وقت سابق مبادرتين لإتمام المصالحة الفلسطينية، الأولى التي أطلقها الأمين العام السابق رمضان شلح، ذات النقاط العشر، بالإضافة إلى المبادرة التي أطلقها الأمين العام للحركة الأستاذ زياد النخالة، بعنوان: "جسر المصالحة"، يمكن أن تكون أرضية للخروج من الأزمات الفلسطينية.

وفيما يتعلق بالانتخابات الفلسطينية، أكد المدلل، أن حركته لا تعتبر الانتخابات هي المدخل الحقيقي لتحقيق الوحدة الفلسطينية، ولكن هناك أمور يجب أخذها بعين الاعتبار، منوهاً إلى أنه يجب أن يسبق الانتخابات، حوار وطني شامل، لتهيئة الأجواء وإعادة الثقة إلى الفرقاء، وتهيئة الأرضية لإجراء انتخابات شاملة، لإعادة الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني من خلال انتخابات المجلس الوطني، الذي ستكون الجهاد جزءاً منه، وإعادة ترتيب مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.

وأكد المدلل، أن حركة الجهاد الإسلامي، لن تعرقل أي اتفاق فلسطيني، مشيراً إلى أن الحركة لن تكون جزءاً من أي انتخابات تشريعية أو رئاسية، مطالباً بالبدء بانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، لإعادة الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني، الذى يقوم على الوحدة والمقاومة.

أخبار ذات صلة

الديمقراطية تُحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جريمة إعدام الأسير أبو دياك

الديمقراطية تُحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جريمة إعدام الأسير أبو دياك

حماس: أرجأنا تسليم الرد الإيجابي المكتوب على الانتخابات

حماس: أرجأنا تسليم الرد الإيجابي المكتوب على الانتخابات

وزيرالعدل يُحمل سلطات الاحتلال وإدارة سجونها المسؤولية عن استشهاد الأسير أبو دياك

وزيرالعدل يُحمل سلطات الاحتلال وإدارة سجونها المسؤولية عن استشهاد الأسير أبو دياك

المجلس الوطني يُطالب بفتح تحقيق دولي بجرائم الاحتلال تجاه الأسرى الفلسطينيين

المجلس الوطني يُطالب بفتح تحقيق دولي بجرائم الاحتلال تجاه الأسرى الفلسطينيين

بلدية الاحتلال تهدم منزلاً في المنطقة الصناعية شمال القدس

بلدية الاحتلال تهدم منزلاً في المنطقة الصناعية شمال القدس

انطلاق مسيرات الغضب بالضفة الغربية تنديداً بشرعنة الاستيطان وإصابات بين المواطنين

انطلاق مسيرات الغضب بالضفة الغربية تنديداً بشرعنة الاستيطان وإصابات بين المواطنين

اشتية يدعو الأسرى المحررين المعتصمين لاجتماع في مكتبه

اشتية يدعو الأسرى المحررين المعتصمين لاجتماع في مكتبه

هيئة الأسرى: لا نتوقع أن يُسلم الاحتلال جثمان &#34;أبو دياك&#34; وسنلجأ للإجراءات القانونية

هيئة الأسرى: لا نتوقع أن يُسلم الاحتلال جثمان "أبو دياك" وسنلجأ للإجراءات القانونية

التعليقات

الدنيا حكايات

الجالية الفلسطينية في مصر

الجالية الفلسطينية في مصر

شؤون فلسطينية

وزيرالعدل يُحمل سلطات الاحتلال وإدارة سجونها المسؤولية عن استشهاد الأسير أبو دياك

وزيرالعدل يُحمل سلطات الاحتلال وإدارة سجونها المسؤولية عن استشهاد الأسير أبو دياك

المجلس الوطني يُطالب بفتح تحقيق دولي بجرائم الاحتلال تجاه الأسرى الفلسطينيين

المجلس الوطني يُطالب بفتح تحقيق دولي بجرائم الاحتلال تجاه الأسرى الفلسطينيين

المدلل: سرايا القدس فاجأت الاحتلال بقدرتها على الرد وتثبيت معادلات الردع

المدلل: سرايا القدس فاجأت الاحتلال بقدرتها على الرد وتثبيت معادلات الردع

بلدية الاحتلال تهدم منزلاً في المنطقة الصناعية شمال القدس

بلدية الاحتلال تهدم منزلاً في المنطقة الصناعية شمال القدس

اشتية يدعو الأسرى المحررين المعتصمين لاجتماع في مكتبه

اشتية يدعو الأسرى المحررين المعتصمين لاجتماع في مكتبه

الشرطة والأجهزة الأمنية برام الله تُتلف 60 مركبة غير قانونية

الشرطة والأجهزة الأمنية برام الله تُتلف 60 مركبة غير قانونية

مستوطنون يُغلقون شارع جنين نابلس قرب سيلة الظهر

مستوطنون يُغلقون شارع جنين نابلس قرب سيلة الظهر

الاحتلال يعتقل عاملين من لجنة إعمار الخليل

الاحتلال يعتقل عاملين من لجنة إعمار الخليل

منوعات

سمية الألفي تتحدث عن &#34;كنتها&#34; لأول مرة

سمية الألفي تتحدث عن "كنتها" لأول مرة

ابنة عامر منيب تتجه للغناء.. هذه تفاصيل أول أعمالها

ابنة عامر منيب تتجه للغناء.. هذه تفاصيل أول أعمالها

كيم كارداشيان تصاب بالإحباط وتبكي بشدة بسبب هذا الفستان

كيم كارداشيان تصاب بالإحباط وتبكي بشدة بسبب هذا الفستان

ترحيل وائل جسار شهير من المكسيك.. لماذا سخر منه الكثيرون؟

ترحيل وائل جسار شهير من المكسيك.. لماذا سخر منه الكثيرون؟

صور صدمت الجمهور.. كيف أصبح شكل شيرين سيف النصر؟

صور صدمت الجمهور.. كيف أصبح شكل شيرين سيف النصر؟

في صورة من مراهقة والدة حلا الترك.. هل أصبحت الفنانة نسخة عنها؟

في صورة من مراهقة والدة حلا الترك.. هل أصبحت الفنانة نسخة عنها؟

عادل إمام ينهي شائعات تدهور حالته الصحية بالرقص

عادل إمام ينهي شائعات تدهور حالته الصحية بالرقص

قمر خلف مع ابنتها الشابة.. والجمهور: نسخة من والدتها قبل التجميل

قمر خلف مع ابنتها الشابة.. والجمهور: نسخة من والدتها قبل التجميل

بعد صديقتها.. العثور على جثة نجمة كورية في شقتها

بعد صديقتها.. العثور على جثة نجمة كورية في شقتها

بعد صابرين.. شهيرة تظهر بشعر أشقر وتؤكد تخليها عن الحجاب

بعد صابرين.. شهيرة تظهر بشعر أشقر وتؤكد تخليها عن الحجاب

عربي

اشتباكات وإطلاق نار بلبنان في ثاني ليلة من العنف

اشتباكات وإطلاق نار بلبنان في ثاني ليلة من العنف

أعضاء (كنيست) يطالبون بفرض السيادة على وادي الأردن

أعضاء (كنيست) يطالبون بفرض السيادة على وادي الأردن

مصر.. أحكام بالإعدام لسبعة متهمين في خلية (ميكروباص حلوان)

مصر.. أحكام بالإعدام لسبعة متهمين في خلية (ميكروباص حلوان)

الخارجية المصرية: ندعم إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967

الخارجية المصرية: ندعم إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967