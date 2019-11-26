انطلاق مسيرات الغضب بالضفة الغربية تنديداً بشرعنة الاستيطان وإصابات بين المواطنين

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في مواقع مختلفة من محافظة الخليل، لاسيما في مخيم العروب، وبلدة بيت أمر شمال المحافظة، وذلك في يوم الغضب الفلسطيني رفضًا للقرارات الأمريكية الأخيرة، وتنديدًا باستشهاد الأسير سامي أبو دياك في سجون الاحتلال.





وافاد شهود عيان، أن مواجهات وقعت في منطقة عصيدة في بيت أمر، اشعل خلالها الشبان إطارات السيارات ورشقوا جنود الاحتلال بالحجارة، تعبيرا عن رفضهم للقرارات الامريكية، وتنديدا بممارسات الاحتلال في سجون الاحتلال، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).





واطلق جيش الاحتلال النار والأعيرة المطاطية وقنابل الغاز السام، مما ادى الى اصابة عشرات المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام.





كما اندلعت مواجهات مماثلة في مخيم العروب شمال الخليل رشق خلالها الشبان دوريات الاحتلال بالحجارة، قبيل انطلاق مسيرات الغضب في كافة محافظات الوطن.

إلى ذلك،وكانت القوى الوطنية والاسلامية في الضفة الغربية، قد دعت المواطنين الفلسطينيين، للمشاركة في فعاليات مسيرة الغضب، تنديدا بقرار الادارة الأمريكية بشأن المستوطنات.إلى قطاع غزة، دعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية، للمشاركة في فعاليات احتجاجية بالتنزامن مع فعاليات يوم الغضب بالضفة الغربية.