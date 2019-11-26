اشتية يدعو الأسرى المحررين المعتصمين لاجتماع في مكتبه

يذكر، أن عدداً من الأسرى المقطوعة رواتبهم، يعتصمون بمدينة رام الله؛ للمطالبة بإعادتها، حيث اتهم الأسرى الأمن بالاعتداء عليهم ومنعهم من الاعتصام.

رام الله - دنيا الوطندعا رئيس الوزراء محمد اشتية، وفداً من الأسرى المحررين المعتصمين في مدينة رام الله، للمطالبة بإعادة صرف رواتبهم المقطوعة، للاجتماع في مكتبه ظهر اليوم الثلاثاء.وقال الشتية، عبر صحفته الرسمية بـ (فيسبوك): إنه سيبحث مع الوفد مطالبهم، وتفاصيل أزمتهم المتراكمة منذ سنوات، للوصول إلى حل لها.