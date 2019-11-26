تعليمات للرئيس عباس بإرسال فرق طبية ومواد إغاثية لمنكوبي زلزال ألبانيا

الرئيس محمود عباس

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، تعليماته للجهات المعنية، بإرسال فرق طبية، ومواد إغاثية، لإغاثة منكوبي الزلزال، الذي ضرب ألبانيا فجر اليوم الثلاثاء.



وحسب وكالة الأنباء الرسمية (وفا)، فقد أصدر الرئيس عباس، أوامر بتقديم الإغاثة الطبية العاجلة للمنكوبين، وعمل ما يلزم للتخفيف من مصابهم.



وكان زلزال بقوة 6.4 درجة ضرب ألبانيا، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، وإصابة العشرات، وتسبب بحالات هلع في العاصمة تيرانا ومدينة دوريس الساحلية، فيما أعلنت وزارة الدفاع الألبانية، أن الزلزال أدى إلى انهيار فندق مكون من ثلاثة طوابق.