الشرطة والأجهزة الأمنية برام الله تُتلف 60 مركبة غير قانونية

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رام الله - دنيا الوطن

أتلفت الشرطة والأجهزة الأمنية، صباح اليوم 60 مركبة غير قانونية، وألقت القبض على 17 شخصاً من المطلوبين للقضاء خلال إجراءات أمنية لفرض الأمن والنظام العام في بلدة بتين ودير دبوان، جنوب شرق رام الله.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية، وبالتعاون مع قيادة المنطقة، والعمليات المشتركة منذ ساعات الصباح الباكر، نفذت إجراءات أمنية لفرض الأمن والنظام العام وبسط سيادة القانون والقضاء على الظواهر السلبية، وضبط المركبات غير القانونية وملاحقة الفارين من وجه العدالة في بلدة بتين ودير دبوان.



وأضافت، أن الإجراءات الأمنية للحد من انتشار المركبات غير القانونية مستمرة ومتواصلة، وملاحقة الفارين من وجه العدالة.



ودعت المواطنين إلى عدم اقتناء أو قيادة أي مركبة غير قانونية وذلك حفاظاً على سلامتهم وسلامة غيرهم، وتطبيقاً للقانون.