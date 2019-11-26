مستوطنون يُغلقون شارع جنين نابلس قرب سيلة الظهر

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رام الله - دنيا الوطن

أغلق مستوطنون، اليوم الثلاثاء، شارع جنين نابلس، قرب بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، بالحجارة، واندلعت مواجهات بين الشبان الغاضبين، وجنود الاحتلال الإسرائيلي، في يوم الغضب الجماهيري، تنديداً بجريمة إعدام الشهيد سامي أبو دياك، ورفضاً للسياسة الأميركية، تجاه القضية الفلسطينية، وآخرها تشريع الاستيطان.



وقالت مصادر محلية: "إن عشرات المستوطنين، قطعوا الشارع الرئيسي الواصل بين محافظتي جنين ونابلس جنوب البلدة، تساندهم عدة آليات عسكرية، نصبت حاجزًا عسكريًا لتأمين الحماية لهم، وأطلق الجنود قنابل الغاز تجاه المواطنين"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).