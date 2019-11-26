الاحتلال يعتقل عاملين من لجنة إعمار الخليل

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عاملين من عمال لجنة إعمار الخليل، التي تعمل على ترميم المباني في البلدة القديمة من المدينة.



وأكدت مصادر من لجنة إعمار الخليل، أن قوات الاحتلال، اعتقلت العامل محمد سعدي الرجبي، وعلي عهدي الجعبري، أثناء عملهما في منزل جميل أبو اسعيفان، في منطقة وادي الحصين، واقتادتهما إلى مركز التحقيق في مستوطنة (كريات أربع) للتحقيق معهم، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).