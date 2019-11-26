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دولي

مقتل 13 جندياً فرنسياً أمس بعملية ضد متشددين في مالي

مقتل 13 جندياً فرنسياً أمس بعملية ضد متشددين في مالي
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت العاصمة الفرنسية، باريس، عن مقتل 13 جندياً فرنسياً في حادث تصادم بين مروحيتين، أثناء تنفيذ مهمة ضد متطرفين في مالي.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن بيان صادر عن مكتب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن العسكريين الفرنسيين، قتلوا في حادث، حصل أمس الاثنين.

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