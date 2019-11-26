نتنياهو: مباحثات تشكيل حكومة وحدة لا تزال جارية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إن مباحثات تشكيل حكومة الوحدة، لا تزال جارية بين الأحزاب الإسرائيلية المختلفة.





جاء ذلك، وفق صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، خلال لقائه برؤساء السلطات الموالين لحزب (الليكود)، موضحاً أن المهمة الحالية تتمثل في القدرة على تشكيل حكومة وحدة، بالرغم من أن المعطيات تشير إلى أنه لا مناص من التوجه نحو انتخابات ثالثة.



وتطرق نتنياهو للمسيرات التي خرجت لتأييده في أعقاب تقديم لائحة تهام ضد، قائلاً: "لا زلت على أمل كبير في ظل الدعم الكبير من الجمهور الإسرائيلي".





يذكر، أن كلاً من بيني غانتس وبنيامين نتنياهو، أعادا تفويض تشكيل الحكومة للرئيس الإسرائيلي، الأمر الذي دفعه لتقديم التفويض للكنيست الإسرائيلي، وتكليف الكنيست بتشكيل الحكومة المقبلة.





ويواجه نتنياهو أزمة سياسية بعد إعلان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، تقديم لائحة اتهام ضده في ثلاث قضايا، واتهامه بتلقي الرشوة والخيانة.

رام الله - دنيا الوطن