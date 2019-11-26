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شؤون فلسطينية

الصحة: إجراء عملية جراحية نادرة ومُعقدة لمريضة في مجمع فلسطين الطبي

الصحة: إجراء عملية جراحية نادرة ومُعقدة لمريضة في مجمع فلسطين الطبي
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الصحة، أن الطواقم الطبية في مجمع فلسطين الطبي برام الله، أجرت عملية نادرة ومعقدة لمريضة من بيت لحم.

وأضافت الوزارة، أن العملية نجحت بالكامل، حيث جرى خلالها استئصال البنكرياس.

وقال مدير المجمع، د. أحمد البيتاوي، أن فريقاً طبياً جراحياً، يشمل العديد من التخصصات، أجرى العملية، التي استمرت 12 ساعة، برئاسة الدكتور عبد اللطيف خضر، اختصاصي جراحة الكبد والبنكرياس في مجمع فلسطين الطبي.

وتابع أن المريضة البالغة من العمر (56 عاماً) كانت تعاني من ورم كبير في كامل البنكرياس، استوجب استئصاله حفاظاً على صحتها.

بدوره، أفاد د. خضر، أن العملية تعتبر من العمليات النادرة المعقدة، وذلك بسبب خصوصية الحالة المرضية، حيث كانت المريضة قد خضعت لعمليات سابقة متعددة في البطن، أدت لتكون التصاقات حادة، زادت من صعوبة العملية.

وأشار إلى أن العملية الجراحية، شملت استئصال الاثنى عشر إضافة للبنكرياس المتضررين من الورم، مع الإبقاء والمحافظة على الطحال.

وأضاف، أن المريضة الآن بصحة جيدة، حيث ستغادر المستشفى قريباً.

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