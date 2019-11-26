العكلوك: دول عربية ستُوجه رسائل وتحذيرات لأمريكا بشأن موقفها من القضية الفلسطينية





وأوضح العكلوك، في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين)، أن الجامعة العربية، ستتخذ جملة من الإجراءات بعد قرارها الذي أصدرته بالأمس، خلال دورتها غير العادية.



وأشار إلى أن بعض الدول العربية، ستقوم بتوجيه الرسائل والتحذيرات للولايات المتحدة، بأن قراراتها الأحادية تهدد النظام الدولي، ومصالح الأمة العربية على كافة الجوانب، لافتاً إلى أن بعض الدول، ستتجه إلى دول أخرى مؤثرة في العالم للاعتراف بدولة فلسطين.







يذكر، أن وزراء الخارجية العربية، عقدوا أمس الاثنين، اجتماعاً طارئاً بالقاهرة، عبروا فيه عن رفضه للإعلان الأمريكي، بشأن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

رام الله - دنيا الوطنأكد السفير المناوب لدى الجامعة العربية، مهند العكلوك، رفض وإدانة وزراء الخارجية العرب، للقرار الأمريكي حول شرعنة الاستيطان، والتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، بالنسبة للأمة العربية.