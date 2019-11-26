إصابة عشرات المواطنين خلال مواجهات مع الاحتلال غرب طولكرم





وكانت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، قد أعلنت صباح اليوم الثلاثاء، عن استشهاد الأسير المريض سامي أبو دياك، متأثرا بمرض عضال أصابته نتيجة الاهمال الطبي من قبل ادارة سجون الاحتلال.

رام الله - دنيا الوطنأصيب عشرات المواطنين، اليوم الثلاثاء، بحالات اختناق، خلال مواجهات، اندلعت بين قوات الاحتلال الإسرائيلي، وعشرات الشبان قرب مصانع (غيشوري) الإسرائيلية، غرب مدينة طولكرم.وأفادت مصادر محلية، بأن الشبان، أشعلوا الإطارات، قرب المصانع، ورشقوا جنود الاحتلال بالحجارة، تنديداً بجريمة قتل الشهيد الأسير سامي أبو دياك، نتجية الإهمال الطبي المتعمد، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).