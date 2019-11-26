حسين الشيخ: نُطالب المؤسسات الدولية بالتحقيق في ظروف استشهاد أبو دياك
رام الله - دنيا الوطن
قال حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح): "نطالب المؤسسات الدولية المعنية، بالتحقيق بظروف استشهاد الأسير سامي أبو دياك".
قال حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح): "نطالب المؤسسات الدولية المعنية، بالتحقيق بظروف استشهاد الأسير سامي أبو دياك".
وأضاف الشيخ في تغريدة له عبر موقع (تويتر)، تعقيباً على استشهاد الأسير المريض سامي أبو دياك في سجون الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء: "الرحمة للشهيد أبو دياك، شهيد الإهمال الطبي في معتقلات الاحتلال، وضحية القهر اليومي، الذي يُمارس ضد أسرانا الأبطال".
التعليقات