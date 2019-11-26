فتح تُعلق على استشهاد الأسير أبو دياك وتُوجه طلباً للمجتمع الدولي



وأكدت الحركة، في بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة، اليوم الثلاثاء، أن دماء شهيد الحرية والاستقلال أبو دياك لن تذهب هدراً، معاهدةً أسرانا الأبطال وجماهير شعبنا، بأنها ستواصل الكفاح والعمل بالعزيمة نفسها، حتى ينال الأسرى في سجون الاحتلال حريتهم، مثمنةً تضحياتهم التي ستقود شعبنا نحو الحرية والاستقلال.





وأكدت فتح، أن "استشهاد ابو دياك لن يزيدها ويزيد شعبنا إلا إصراراً على التمسك بثوابنا وحقوقنا الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف"، مشيرةً إلى أن الشعوب لن تنال حريتها وحقها في تقرير المصير، إلا عبر الكفاح والتضحيات، مشددة على أن أبو دياك، سيبقى شعلة على طريق الحرية.



رام الله - دنيا الوطنقال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، ماجد الفتياني: إن جريمة الاحتلال بحق الشهيد الأسير سامي أبو دياك، هي جريمة جديدة، تضاف لسجل الجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا، تحت مرآى ومسمع العالم.وطالب الفتياني، في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين)، المجتمع الدولي بتطبيق عدالة القانون الدولي على إسرائيل، ومن العالم أن يعيد النظر في كل علاقاته وسياساته مع دولة الاحتلال، التي سيتم مواصلة العمل مع المؤسسات الدولية من أجل محاسبتها على جرائمها.وفي السياق، حملت حركة فتح، الحكومة الإسرائيلية مسؤولية استشهاد الشهيد الأسير سامي أبو دياك، مؤكدةً أن هذه الجريمة ترتقي إلى كونها جريمة حرب، ارتكبتها وتتحمل مسؤوليتها مصلحة السجون الإسرائيلية، باعتبارها المسؤولة مباشرة عن حياة أسرانا الأبطال.