الرئاسة الفلسطينية تُحمل الاحتلال مسؤولية استشهاد الأسير سامي أبو دياك

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رام الله - دنيا الوطن

حذرت الرئاسة الفلسطينية من استمرار مسلسل القتل البطيء للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، محملة حكومة الاحتلال مسؤولية استشهاد الأسير سامي أبو دياك، الذي تعرض إلى إهمال طبي متعمد، تمارسه سلطات الاحتلال بحق كافة الأسرى.



وتقدمت الرئاسة من عائلة الشهيد وأبناء شعبنا بأحر التعازي والمواساة، داعية الله سبحانه وتعالى، أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).