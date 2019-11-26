عربي

بومبيو يَرُدُّ على بيان للجامعة العربية ويُوجه دعوة حول إسرائيل

بومبيو يَرُدُّ على بيان للجامعة العربية ويُوجه دعوة حول إسرائيل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
رد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، على بيان جامعة الدول العربية، بشأن رفضهم القرار الأمريكي، الذي اعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غير مخالفة للقانون الدولي.

وقال بومبيو، في تغريدة على حسابه الرسمي بـ (تويتر): إن الوقت قد حان للدول العربية، للتخلي عن المقاطعة والعمل مع إسرائيل، وهناك الانقسامات، وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، لا ينبغي أن يواجه المفكرون العرب، الذين يخاطرون بحياتهم للدفاع عن رؤية إقليمية للسلام والتعايش بشجاعة، الانتقام... نحن بحاجة إلى الحوار".

وأكد وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماع طارئ، في القاهرة، إدانة ورفض قرار الولايات المتحدة "باعتبار هذا القرار باطلاً ولاغياً، وليس له أثر قانوني، وأنه مخالفة صريحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة".

وكان بومبيو، أعلن في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، أصبحت شرعية، رغم قرارات مجلس الأمن، التي تعتبرها غير قانونية كونها مقامة على أراضٍ فلسطينية.

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