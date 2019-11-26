مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت مجموعة من المستوطنين، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



وجاء اقتحام المستوطنين، لباحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، وقد أدوا صلوات تلمودية، في خطوة استفزازية لمشاعر المواطنين المقدسيين.