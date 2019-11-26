الاحتلال يخطر بهدم منزل المواطن رامي السويطي في بيت عوا

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رام الله - دنيا الوطن

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بهدم منزل في بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل.



وأفادت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال، اعتقلت المواطن راجي محمد مسالمة، عقب دهم منزله في بيت عوا جنوب غرب الخليل.



كما سلمت المواطن رامي أحمد سلامة السويطي، إخطاراً بهدم منزله، المكون من ثلاثة طوابق، ويقع في ضمن المناطق المنطقة (ب) بالقرب من جدار الفصل العنصري؛ بحجج أمنية واهية.