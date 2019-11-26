شؤون فلسطينية

أسرى فلسطين: ارتفاع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 222 شهيداً

أسرى فلسطين: ارتفاع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 222 شهيداً
رام الله - دنيا الوطن
أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات، بأن عدد شهداء الحركة الأسيرة، ارتفع ليصل إلى (222) شهيداً، وذلك بعد استشهاد الأسير سامى عاهد أبودياك (37 عاماً)، من مدينة جنين في مستشفى (سجن الرملة) الذى تعرض لعلمية إعدام بطيء نتيجة الإهمال الطبي.

وحمَّل أسرى فلسطين، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير أبودياك، نتيجة الإهمال الطبي الذى تعرض له خلال فترة اعتقاله، حيث حذرت سابقاً العديد من المؤسسات المختصة من خطورة حالته، وطالبت بضرورة إطلاق سراحه، إلا أن الاحتلال رفض، وفى نفس الوقت لم يقدم له رعاية طبية مناسبة، مما أدى إلى استشهاده صباح اليوم.

الناطق الإعلامي للمركز، الباحث رياض الأشقر، أوضح بأن قوات الاحتلال، كانت قد اعتقلت أبودياك، بتاريخ 17/7/2002، وأصدرت محاكم الاحتلال بحقه حكماً بالسجن المؤبد ثلاث مرات إضافة إلى 30 عاماً، وحين اعتقاله لم يكن يعانى من أي أمراض، ومنذ 4 سنوات تعرض لخطأ طبي، عقب خضوعه لعملية جراحية في مستشفى (سوروكا) الإسرائيلي، حيث تم استئصال جزء من أمعائه.

وأضاف بأنه منذ ذلك الوقت، تراجعت صحته إلى حد كبير، حيث أصيب نتيجة الإهمال الطبي بتسمم في جسده وفشل كلوي ورئوي، وخضع لثلاث عمليات جراحية، إلا أنها فشلت في إنهاء معاناته، وتبين لاحقاً إصابته بمرض السرطان، الذى انتشر في جميع أنحاء جسده، ووصل في الشهرين الأخيرين للعامود الفقري والرئة، إلى أن ارتقى شهيداً بعد 17 عاماً، قضاها في سجون الاحتلال.

واتهم الأشقر، سلطات الاحتلال بتعمد قتل الأسير أبو دياك بشكل بطيء، بتركه للمرض ينهش جسده الضعيف، وتجاهل تقديم رعاية طبية حقيقية له، حتى إنه ينقل لجلسات العلاج الكيماوي وهو مكبل اليدين والقدمين، رغم أنه كان لا يستطيع الحراك، ورفض إطلاق سراحه لاستكمال علاجه في الخارج أو حتى الموت بين أسرته.

وحذر من أن قافلة شهداء الحركة الأسيرة لم تتوقف، وأن الأسير أبودياك لن يكون الأخير، فهناك العشرات من الأسرى يعانون من ظروف صحية صعبة للغاية، نتيجة إصابتهم بأمراض السرطان والفشل الكلوي والجلطات، وغيرها من الأمراض الخطيرة، ولا يقدم لهم أي علاج مناسب أو رعاية طبية، إضافة إلى استمرار الاحتلال في استخدام وسائل التعذيب العنيفة المحرمة دولياً، والتي تفضي إلى الموت.

وطالب الأشقر، بتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للنظر في ظروف استشهاد الأسير أبودياك، والشهداء بسام السايح، وفارس بارود، ونصار طقاطة، وكافة الأسرى، الذين ارتقوا خلف القضبان وخارجها، والضغط على الاحتلال لوقف حاله القتل البطيء التي يمارسها بحق الأسرى.

واستطرد: إذا لم تتم محاسبة الاحتلال على جرائمه، فان قائمة الحركة الأسيرة ستستمر في الارتفاع، وسيبقى شبح الموت يختطف الأسرى، نتيجة سياسة الاحتلال القمعية بحقهم، ووجود العشرات من الأسرى المرضى بحالة صحية سيئة، بينهم 160 حالة مرضية مصنفة خطرة.

أخبار ذات صلة

إصابة عشرات المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال غرب طولكرم

إصابة عشرات المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال غرب طولكرم

الجهاد الإسلامي: الأسير أبو دياك شاهد جديد على إرهاب الاحتلال

الجهاد الإسلامي: الأسير أبو دياك شاهد جديد على إرهاب الاحتلال

وزيرة الصحة: الأسير أبو دياك قُتل ببطء أمام أنظار العالم

وزيرة الصحة: الأسير أبو دياك قُتل ببطء أمام أنظار العالم

أول تصريح من عائلة أبو دياك على استشهاد ابنها الأسير سامي

أول تصريح من عائلة أبو دياك على استشهاد ابنها الأسير سامي

الرئاسة الفلسطينية تُحمل الاحتلال مسؤولية استشهاد الأسير سامي أبو دياك

الرئاسة الفلسطينية تُحمل الاحتلال مسؤولية استشهاد الأسير سامي أبو دياك

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشراوي: استشهاد الأسير أبو دياك جريمة جديدة بسجل إسرائيل الحافل بالإجرام

عشراوي: استشهاد الأسير أبو دياك جريمة جديدة بسجل إسرائيل الحافل بالإجرام

الاحتلال يخطر بهدم منزل المواطن رامي السويطي في بيت عوا

الاحتلال يخطر بهدم منزل المواطن رامي السويطي في بيت عوا

التعليقات

الدنيا حكايات

الجالية الفلسطينية في مصر

الجالية الفلسطينية في مصر

شؤون فلسطينية

الجهاد الإسلامي: الأسير أبو دياك شاهد جديد على إرهاب الاحتلال

الجهاد الإسلامي: الأسير أبو دياك شاهد جديد على إرهاب الاحتلال

وزيرة الصحة: الأسير أبو دياك قُتل ببطء أمام أنظار العالم

وزيرة الصحة: الأسير أبو دياك قُتل ببطء أمام أنظار العالم

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشراوي: استشهاد الأسير أبو دياك جريمة جديدة بسجل إسرائيل الحافل بالإجرام

عشراوي: استشهاد الأسير أبو دياك جريمة جديدة بسجل إسرائيل الحافل بالإجرام

الاحتلال يخطر بهدم منزل المواطن رامي السويطي في بيت عوا

الاحتلال يخطر بهدم منزل المواطن رامي السويطي في بيت عوا

أسرى فلسطين: ارتفاع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 222 شهيداً

أسرى فلسطين: ارتفاع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 222 شهيداً

شاهد: الرسالة الأخيرة للأسير الشهيد سامي أبو دياك

شاهد: الرسالة الأخيرة للأسير الشهيد سامي أبو دياك

&#34;الإعلام&#34;: أبو دياك شهيد وشاهد على الإعدام البطيء

"الإعلام": أبو دياك شهيد وشاهد على الإعدام البطيء

منوعات

ابنة عامر منيب تتجه للغناء.. هذه تفاصيل أول أعمالها

ابنة عامر منيب تتجه للغناء.. هذه تفاصيل أول أعمالها

كيم كارداشيان تصاب بالإحباط وتبكي بشدة بسبب هذا الفستان

كيم كارداشيان تصاب بالإحباط وتبكي بشدة بسبب هذا الفستان

ترحيل وائل جسار شهير من المكسيك.. لماذا سخر منه الكثيرون؟

ترحيل وائل جسار شهير من المكسيك.. لماذا سخر منه الكثيرون؟

صور صدمت الجمهور.. كيف أصبح شكل شيرين سيف النصر؟

صور صدمت الجمهور.. كيف أصبح شكل شيرين سيف النصر؟

في صورة من مراهقة والدة حلا الترك.. هل أصبحت الفنانة نسخة عنها؟

في صورة من مراهقة والدة حلا الترك.. هل أصبحت الفنانة نسخة عنها؟

عادل إمام ينهي شائعات تدهور حالته الصحية بالرقص

عادل إمام ينهي شائعات تدهور حالته الصحية بالرقص

قمر خلف مع ابنتها الشابة.. والجمهور: نسخة من والدتها قبل التجميل

قمر خلف مع ابنتها الشابة.. والجمهور: نسخة من والدتها قبل التجميل

بعد صديقتها.. العثور على جثة نجمة كورية في شقتها

بعد صديقتها.. العثور على جثة نجمة كورية في شقتها

بعد صابرين.. شهيرة تظهر بشعر أشقر وتؤكد تخليها عن الحجاب

بعد صابرين.. شهيرة تظهر بشعر أشقر وتؤكد تخليها عن الحجاب

وصلة غزل بين بسمة بوسيل وتامر حسني بعد &#34;حضن&#34; في الكواليس

وصلة غزل بين بسمة بوسيل وتامر حسني بعد "حضن" في الكواليس

عربي

اشتباكات وإطلاق نار بلبنان في ثاني ليلة من العنف

اشتباكات وإطلاق نار بلبنان في ثاني ليلة من العنف

أعضاء (كنيست) يطالبون بفرض السيادة على وادي الأردن

أعضاء (كنيست) يطالبون بفرض السيادة على وادي الأردن

مصر.. أحكام بالإعدام لسبعة متهمين في خلية (ميكروباص حلوان)

مصر.. أحكام بالإعدام لسبعة متهمين في خلية (ميكروباص حلوان)

الخارجية المصرية: ندعم إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967

الخارجية المصرية: ندعم إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967