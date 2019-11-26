بالأسماء.. رابط فحص منحة الـ 100 دولار للأسر الفقيرة بقطاع غزة





وقد صرح السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، في وقت سابق، أن عملية الصرف، ستبدأ غداً الأربعاء، لافتاً إلى أن منحة الـ 100 ستصرف لـ 70 ألف أسرة، في قطاع غزة، وفي كافة فروع البريد.





يشار إلى أن خالد الحردان، نائب السفير العمادي، قد وصل قبل يومين، إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون/ إيرز شمالي قطاع غزة.





رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، صباح اليوم الثلاثاء، الرابط الخاص بفحص الأسماء المستفيدة من منحة الـ 100 دولار القطرية، للأسر الفقيرة في قطاع غزة.