الاقتصاد بغزة تُوضح تفاصيل رسوم فتح السجل التجاري الفردي وشروطه والفئة المستهدفة

خاص دنيا الوطن

أكد عبد الفتاح موسى، المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة، أن قرار تخفيض سعر فتح السجل التجاري، سيبدأ تنفيذه من تاريخه، لافتاً إلى أن الذين فتحوا سجلاتهم التجارية من قبل لا يشملهم القرار.

وقال موسى لـ"دنيا الوطن": "القرار لا يتم تنفيذه بأثر رجعي، بمعنى أنه لن يتم إرجاع فرقية فتح السجل للذين دفعوا مبلغ 1200 شيكل، وإنما القرار يشمل الذي يريدون فتح السجل بعد صدور القرار، أي أنهم سيدفعون فقد مبلغ 530 شيكلاً".

وأوضح الناطق باسم الوزارة، أن مبلغ 530 شيكلاً، هي رسوم فتح السجل التجاري فقط، مؤكداً أنه سيتم إعفاؤه من رسوم سند الملكية، ورخصة البلدية، والكشف الميداني، بالإضافة إلى الرسوم الأخرى، وهذا خاص بصغار التجار.

وحول شروط فتح السجل التجاري الفردي، أوضح موسى، أنه يشترط بأن يحضر التاجر عدم محكومية من وزارة العدل، وصورة عن الهوية الشخصية، وحضور الشخص نفسه، لا يحتاج إلى محامٍ أو وكيل، بالإضافة إلى الرسوم البالغة 530 شيكلاً.