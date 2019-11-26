هيئة الأسرى تدعو ليوم غضب عارم لروح الشهيد الأسير سامي أبو دياك

الأسير سامي أبو دياك

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، صباح الثلاثاء، أن يكون اليوم، هو يوم غضب شعبي عارم، لروح الشهيد الأسير سامي أبو دياك، وأن يعم الغضب والتنديد كافة محافظات الوطن، تزامنا مع غضب الأسرى في كافة معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.



وقالت الهيئة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه يجب أن تكون المسيرات الشعبية الغاضبة، ظهر اليوم، في كافة المدن والبلدات الفلسطينية المنددة بالتآمر الأميركي الإسرائيلي على شعبنا وقضيته وسرقة أرضه، باسم الشهيد سامي أبو دياك، الذي سقط اليوم، نتيجة سياسة القتل الطبي المتعمد.



وكانت الفصائل والقوى والفعاليات الوطنية، قد طالبت كوادرها وأبناء شعبنا الفلسطيني بالمشاركة الواسعة والفاعلة في فعاليات يوم الغضب، ضد السياسات الأمريكية والإسرائيلية العنصرية تجاه الشعب الفلسطيني أرضاً وإنساناً.



وفي ذات السياق، أعلن جيش الاحتلال، أنه في حالة "تأهب قصوى" قبل انطلاق فعاليات الغضب الفلسطينية، ودفع بتعزيزات عسكرية إلى الضفة الغربية، تقديراً منه بأن الأوضاع قد "تتدهور" لحد المواجهات والاشتباكات الواسعة على الحواجز

العسكرية ومناطق التماس.



وكانت هيئة شؤون الأسرى، قد أعلنت اليوم الثلاثاء، أن حالة من التوتر والاستنفار، تسود في سجون الاحتلال الإسرائيلي، عقب الإعلان عن استشهاد الأسير سامي أبو دياك في مستشفى (أساف هروفيه) الإسرائيلي، صباح اليوم، نتيجة تعرضه لسياسة القتل الطبي المتعمد والممنهج من قبل إدارة السجون.



وأكدت الهيئة، أنه وعقب الإعلان عن استشهاد الأسير أبو دياك، عم الغضب والتنديد في مختلف سجون الاحتلال، حيث كبّر الأسرى، وقاموا بالطرق على الأبواب والغضب في وجه السجان، الأمر الذي قابلته إدارة السجون بإغلاق الأقسام بشكل كامل وإعلان حالة الاستنفار.