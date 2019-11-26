شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى تدعو ليوم غضب عارم لروح الشهيد الأسير سامي أبو دياك

هيئة الأسرى تدعو ليوم غضب عارم لروح الشهيد الأسير سامي أبو دياك
الأسير سامي أبو دياك
رام الله - دنيا الوطن
طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، صباح الثلاثاء، أن يكون اليوم، هو يوم غضب شعبي عارم، لروح الشهيد الأسير سامي أبو دياك، وأن يعم الغضب والتنديد كافة محافظات الوطن، تزامنا مع غضب الأسرى في كافة معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الهيئة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه يجب أن تكون المسيرات الشعبية الغاضبة، ظهر اليوم، في كافة المدن والبلدات الفلسطينية المنددة بالتآمر الأميركي الإسرائيلي على شعبنا وقضيته وسرقة أرضه، باسم الشهيد سامي أبو دياك، الذي سقط اليوم، نتيجة سياسة القتل الطبي المتعمد.

وكانت الفصائل والقوى والفعاليات الوطنية، قد طالبت كوادرها وأبناء شعبنا الفلسطيني بالمشاركة الواسعة والفاعلة في فعاليات يوم الغضب، ضد السياسات الأمريكية والإسرائيلية العنصرية تجاه الشعب الفلسطيني أرضاً وإنساناً.

وفي ذات السياق، أعلن جيش الاحتلال، أنه في حالة "تأهب قصوى" قبل انطلاق فعاليات الغضب الفلسطينية، ودفع بتعزيزات عسكرية إلى الضفة الغربية، تقديراً منه بأن الأوضاع قد "تتدهور" لحد المواجهات والاشتباكات الواسعة على الحواجز
العسكرية ومناطق التماس.

وكانت هيئة شؤون الأسرى، قد أعلنت اليوم الثلاثاء، أن حالة من التوتر والاستنفار، تسود في سجون الاحتلال الإسرائيلي، عقب الإعلان عن استشهاد الأسير سامي أبو دياك في مستشفى (أساف هروفيه) الإسرائيلي، صباح اليوم، نتيجة تعرضه لسياسة القتل الطبي المتعمد والممنهج من قبل إدارة السجون.

وأكدت الهيئة، أنه وعقب الإعلان عن استشهاد الأسير أبو دياك، عم الغضب والتنديد في مختلف سجون الاحتلال، حيث كبّر الأسرى، وقاموا بالطرق على الأبواب والغضب في وجه السجان، الأمر الذي قابلته إدارة السجون بإغلاق الأقسام بشكل كامل وإعلان حالة الاستنفار.

أخبار ذات صلة

إصابة عشرات المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال غرب طولكرم

إصابة عشرات المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال غرب طولكرم

الجهاد الإسلامي: الأسير أبو دياك شاهد جديد على إرهاب الاحتلال

الجهاد الإسلامي: الأسير أبو دياك شاهد جديد على إرهاب الاحتلال

وزيرة الصحة: الأسير أبو دياك قُتل ببطء أمام أنظار العالم

وزيرة الصحة: الأسير أبو دياك قُتل ببطء أمام أنظار العالم

أول تصريح من عائلة أبو دياك على استشهاد ابنها الأسير سامي

أول تصريح من عائلة أبو دياك على استشهاد ابنها الأسير سامي

الرئاسة الفلسطينية تُحمل الاحتلال مسؤولية استشهاد الأسير سامي أبو دياك

الرئاسة الفلسطينية تُحمل الاحتلال مسؤولية استشهاد الأسير سامي أبو دياك

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشراوي: استشهاد الأسير أبو دياك جريمة جديدة بسجل إسرائيل الحافل بالإجرام

عشراوي: استشهاد الأسير أبو دياك جريمة جديدة بسجل إسرائيل الحافل بالإجرام

الاحتلال يخطر بهدم منزل المواطن رامي السويطي في بيت عوا

الاحتلال يخطر بهدم منزل المواطن رامي السويطي في بيت عوا

التعليقات

الدنيا حكايات

الجالية الفلسطينية في مصر

الجالية الفلسطينية في مصر

شؤون فلسطينية

الجهاد الإسلامي: الأسير أبو دياك شاهد جديد على إرهاب الاحتلال

الجهاد الإسلامي: الأسير أبو دياك شاهد جديد على إرهاب الاحتلال

وزيرة الصحة: الأسير أبو دياك قُتل ببطء أمام أنظار العالم

وزيرة الصحة: الأسير أبو دياك قُتل ببطء أمام أنظار العالم

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشراوي: استشهاد الأسير أبو دياك جريمة جديدة بسجل إسرائيل الحافل بالإجرام

عشراوي: استشهاد الأسير أبو دياك جريمة جديدة بسجل إسرائيل الحافل بالإجرام

الاحتلال يخطر بهدم منزل المواطن رامي السويطي في بيت عوا

الاحتلال يخطر بهدم منزل المواطن رامي السويطي في بيت عوا

أسرى فلسطين: ارتفاع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 222 شهيداً

أسرى فلسطين: ارتفاع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 222 شهيداً

شاهد: الرسالة الأخيرة للأسير الشهيد سامي أبو دياك

شاهد: الرسالة الأخيرة للأسير الشهيد سامي أبو دياك

&#34;الإعلام&#34;: أبو دياك شهيد وشاهد على الإعدام البطيء

"الإعلام": أبو دياك شهيد وشاهد على الإعدام البطيء

منوعات

ابنة عامر منيب تتجه للغناء.. هذه تفاصيل أول أعمالها

ابنة عامر منيب تتجه للغناء.. هذه تفاصيل أول أعمالها

كيم كارداشيان تصاب بالإحباط وتبكي بشدة بسبب هذا الفستان

كيم كارداشيان تصاب بالإحباط وتبكي بشدة بسبب هذا الفستان

ترحيل وائل جسار شهير من المكسيك.. لماذا سخر منه الكثيرون؟

ترحيل وائل جسار شهير من المكسيك.. لماذا سخر منه الكثيرون؟

صور صدمت الجمهور.. كيف أصبح شكل شيرين سيف النصر؟

صور صدمت الجمهور.. كيف أصبح شكل شيرين سيف النصر؟

في صورة من مراهقة والدة حلا الترك.. هل أصبحت الفنانة نسخة عنها؟

في صورة من مراهقة والدة حلا الترك.. هل أصبحت الفنانة نسخة عنها؟

عادل إمام ينهي شائعات تدهور حالته الصحية بالرقص

عادل إمام ينهي شائعات تدهور حالته الصحية بالرقص

قمر خلف مع ابنتها الشابة.. والجمهور: نسخة من والدتها قبل التجميل

قمر خلف مع ابنتها الشابة.. والجمهور: نسخة من والدتها قبل التجميل

بعد صديقتها.. العثور على جثة نجمة كورية في شقتها

بعد صديقتها.. العثور على جثة نجمة كورية في شقتها

بعد صابرين.. شهيرة تظهر بشعر أشقر وتؤكد تخليها عن الحجاب

بعد صابرين.. شهيرة تظهر بشعر أشقر وتؤكد تخليها عن الحجاب

وصلة غزل بين بسمة بوسيل وتامر حسني بعد &#34;حضن&#34; في الكواليس

وصلة غزل بين بسمة بوسيل وتامر حسني بعد "حضن" في الكواليس

عربي

اشتباكات وإطلاق نار بلبنان في ثاني ليلة من العنف

اشتباكات وإطلاق نار بلبنان في ثاني ليلة من العنف

أعضاء (كنيست) يطالبون بفرض السيادة على وادي الأردن

أعضاء (كنيست) يطالبون بفرض السيادة على وادي الأردن

مصر.. أحكام بالإعدام لسبعة متهمين في خلية (ميكروباص حلوان)

مصر.. أحكام بالإعدام لسبعة متهمين في خلية (ميكروباص حلوان)

الخارجية المصرية: ندعم إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967

الخارجية المصرية: ندعم إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967