(حماس) تُعقّب على استشهاد الأسير سامي أبو دياك بسجون الاحتلال





وأضافت الحركة على لسان الناطق باسمها حازم قاسم في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن الاحتلال تعمد إعدام الشهيد سامي أبو دياك، عبر الإهمال الطبي المتعمد، وهي سياسة بائسة وفاشلة لكسر إرادة الأسرى، الذين يمثلون رمز الحركة الوطنية الفلسطينية، وعمود خيمة المقاومة.





وختمت: حماس ستبقى على عهدها ووعدها؛ بالعمل المتواصل على تحرير الأسرى، وكسر القيد عنهم.







رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة حماس، صباح اليوم الثلاثاء، أن ‏استشهاد الأسير سامي أبو دياك في سجون الاحتلال، يؤكد على عقلية الإجرام التي يتصرف بها الاحتلال.