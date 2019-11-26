حركة المقاومة الشعبية تحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد أبو دياك





وأكدت أن الصمت الدولي الـمريب يشجع حكومة الاحتلال على تصعيد جرائمها بحق الأسرى .



ودعت الحركة إلي تعزيز الفعاليات المساندة للأسري على طريق الضغط على الاحتلال، والاعلان عن حالة الغضب الثوري والشعبي في الضفة المحتلة والقدس وقطاع غزة .

رام الله - دنيا الوطنحمّلت حركة (المقاومة الشعبية) في فلسطين حكومة الاحتلال وإدارة السجون المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير سامى ابو دياك الذي تعرض للإهمال الطبي المتعمد.وطالبت الحركة في بيان لها وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بضرورة تشكيل لجان دوليه وحقوقيه فورا لتقصي الحقائق حول ظروف استشهاد الأسير ابودياك في ظل استمرار ارتقاء الشهداء من الأسرى داخل سجون الاحتلال نتيجة التعذيب والإهمال الطبي و سوء المعاملة .وأشارت الحركة إلى أن الإهمال الطبي باتت السياسة القائمة التي تمارسها إدارة السجون "الصهيونية" ضد الاسرى الفلسطينيين كأسلوب من أساليب التعذيب غير القانونية واللا أخلاقية المخالفة لاتفاقية جنيف والتي يعاقب عليها القانون الدولي.