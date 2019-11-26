البابا فرنسيس لبوتين: أصلّي لأجلك

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رام الله - دنيا الوطن

وجه بابا الفاتيكان فرنسيس، برقية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال عبور طائرة البابا، أجواء روسيا في طريق عودته من جولة طاف بها في اليابان وتايلاند.



وحسب المكتب الصحفي للحبر الأعظم، كتب البابا في برقيته: "أرسل لفخامتكم تحياتي القلبية، وأنا أحلّق في سماء روسيا عائداً إلى روما من تايلاند واليابان، أؤكد لكم أنني أصلّي لأجلكم ولأجل الشعب الروسي كله، متمنياً لكم بركة الله والسلام والمسرة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وعقد آخر اجتماع بين رئيس الكنيسة الكاثوليكية، والرئيس الروسي في الفاتيكان في 4 تموز/ يوليو، حيث أكد الطرفان على المستوى المتميز للعلاقات، وتشابه المواقف تجاه عدد من القضايا الأساسية، منها حماية المسيحيين، بما في ذلك في الشرق الأوسط، والحفاظ على القيم المسيحية التقليدية.



وقام فرنسيس بزيارة رسولية إلى تايلاند واليابان في الفترة من 19 إلى 26 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.