ضبط غواصة تحمل أطناناً من الكوكايين شمالي إسبانيا

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رام الله - دنيا الوطن

ضبطت الشرطة في إسبانيا، غواصة محملة بالكوكايين قبالة سواحل منطقة غاليثيا في شمال غرب البلاد آتية من أميركا الجنوبية حسبما ذكر مسؤولون.



وقال ناطق باسم الشرطة: "جرى توقيف شخصين كجزء من العملية في بلدة كانغاس الساحلية قرب الحدود مع البرتغال.



وقال مصدر مطّلع على التحقيق لوكالة (فرانس برس): "إن الغواصة من المرجح أنها تنقل أطنانا عدة من الكوكايين لكن هذا مجرد تقدير".



وذكرت وسائل إعلام اسبانية، أن الغواصة كانت تحمل أكثر من ثلاثة أطنان من الكوكايين من كولومبيا.



وأضاف المصدر نفسه: "هذه ليست المرة الأولى لكننا لا نرى أمرا مماثلا كل يوم في أوروبا".



وقبض في السابق على تجار مخدرات خصوصا من كولومبيا مستخدمين الغواصات لنقل الكوكايين إلى المكسيك ومنها إلى الولايات المتحدة.



وتعد غاليثيا وهي واحدة من أفقر مناطق البلاد، نقطة عبور رئيسية للكوكايين إلى أوروبا. وبفضل طرقها الصعبة وساحلها الوعر، تعتبر المكان المثالي للمهربين.