مستوطنون يضرمون النار بأشجار زيتون في سبسطية شمال غرب نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

أضرم مستوطنون بعد منتصف الليلة الماضية، النار في أشجار زيتون بالمنطقة الأثرية في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.



وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم: "إن يقظة أهالي البلدة ولجان الحراسة أنقذت مئات أشجار الزيتون من الحريق، بعد أن أضرم مستوطنون النار ب25 دونما"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وأضاف: "تمت السيطرة على الحرائق بشكل سريع وملاحقة المستوطنين الذين فروا من المكان باتجاه مستوطنة (حومش) المخلاة شمال غرب نابلس، بعد تدخل جيش الاحتلال لحمايتهم".