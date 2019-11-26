مستوطنون يضرمون النار بأشجار زيتون في سبسطية شمال غرب نابلس
رام الله - دنيا الوطن
أضرم مستوطنون بعد منتصف الليلة الماضية، النار في أشجار زيتون بالمنطقة الأثرية في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.
وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم: "إن يقظة أهالي البلدة ولجان الحراسة أنقذت مئات أشجار الزيتون من الحريق، بعد أن أضرم مستوطنون النار ب25 دونما"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).
وأضاف: "تمت السيطرة على الحرائق بشكل سريع وملاحقة المستوطنين الذين فروا من المكان باتجاه مستوطنة (حومش) المخلاة شمال غرب نابلس، بعد تدخل جيش الاحتلال لحمايتهم".
أضرم مستوطنون بعد منتصف الليلة الماضية، النار في أشجار زيتون بالمنطقة الأثرية في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.
وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم: "إن يقظة أهالي البلدة ولجان الحراسة أنقذت مئات أشجار الزيتون من الحريق، بعد أن أضرم مستوطنون النار ب25 دونما"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).
وأضاف: "تمت السيطرة على الحرائق بشكل سريع وملاحقة المستوطنين الذين فروا من المكان باتجاه مستوطنة (حومش) المخلاة شمال غرب نابلس، بعد تدخل جيش الاحتلال لحمايتهم".
التعليقات