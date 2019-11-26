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شؤون فلسطينية

مستوطنون يضرمون النار بأشجار زيتون في سبسطية شمال غرب نابلس

مستوطنون يضرمون النار بأشجار زيتون في سبسطية شمال غرب نابلس
رام الله - دنيا الوطن
أضرم مستوطنون بعد منتصف الليلة الماضية، النار في أشجار زيتون بالمنطقة الأثرية في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم: "إن يقظة أهالي البلدة ولجان الحراسة أنقذت مئات أشجار الزيتون من الحريق، بعد أن أضرم مستوطنون النار ب25 دونما"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وأضاف: "تمت السيطرة على الحرائق بشكل سريع وملاحقة المستوطنين الذين فروا من المكان باتجاه مستوطنة (حومش) المخلاة شمال غرب نابلس، بعد تدخل جيش الاحتلال لحمايتهم".

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