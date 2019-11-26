مستوطنون يخطون شعارت عنصرية في بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

خط مستوطنون صباح اليوم الثلاثاء، شعارات عنصرية وأعطبوا إطارات مركبات في قرية الجبعة جنوب غرب المدينة.



ونقلت وكالة (وفا)، عن مصدر أمني، أن مستوطنين خطوا شعارات عنصرية ومعادية للعرب وأعطبوا إطارات عدد من السيارات في قرية الجبعة.



يذكر أن القرية تتعرض لاعتداءات شبه مستمرة من قبل المستوطنين.