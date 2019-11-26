شؤون فلسطينية

اليوم.. انطلاق فعاليات احتجاجية على القرار الأمريكي بشأن المستوطنات

اليوم.. انطلاق فعاليات احتجاجية على القرار الأمريكي بشأن المستوطنات
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، أن العديد من الفعاليات الاحتجاجية في كافة محافظات قطاع غزة، ستبدأ اليوم الثلاثاء، وسيتم تعليق الدراسة في المدارس ابتداءً من الساعة 11.30، وذلك بالتزامن مع فعاليات الغضب التي ستنطلق في الضفة الغربية.

وأشارت اللجنة، إلى أن هذه الفعاليات جاءت احتجاجاً على تصريحات مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكية، التي قرر فيها ان الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية لا يخالف القانون.

وكان محمود خلف عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عضو لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، قد أكد في تصريح سابق لـ"دنيا الوطن"، أن اللجنة دعت لوقفة أمام مبنى الأمم المتحدة في مدينة غزة، وذلك اليوم الثلاثاء، عند الساعة 12، وبالتزامن مع فعاليات يوم الغضب بالضفة.

وقال خلف: "سيكون هناك تجمع واسع وكبير، للإعلان عن رفضنا لقرار الإدارة الأمريكية المتعلق بشرعنة الاستيطان الإسرائيلي، ودعونا كذلك لتعليق الدراسة في كافة المدارس غداً عند الساعة 12 بالتزامن مع ما يجري في الضفة الغربية".

إلى الضفة، فقد اتفقت الفصائل والقوى الوطنية في محافظة نابلس، على تنظيم مسيرة مركزية اليوم الثلاثاء في "يوم الغضب" بمشاركة القوى والنقابات والاتحادات والموظفين، تنطلق من المجمع الشرقي باتجاه ميدان الشهداء لإعلاء صوت الجماهير الرافضة للمواقف الأمريكية بحق قضيتنا.

بدوره، قال عضو إقليم حركة فتح في نابلس، مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة، غسان دغلس: إن فعاليات المحافظة أكدت على ضرورة انخراط كافة فئات المجتمع في فعاليات الرفض للإجراءات الإسرائيلية، وخاصة حماية المواطنين من جرائم  المستوطنين، بتشكيل لجان الحراسة في كافة المواقع المهددة.

وأوضح دغلس، لإذاعة (صوت فلسطين)، بأن المستوطنين يُصعدون من هجماتهم ضد أبناء شعبنا، مشيراً إلى أن عصابات الاستيطان، فتحت النار بشكل عشوائي باتجاه قرية برقة شمال نابلس أمس.

اما على صعيد وزارة التربية والتعليم، فقد قال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، صادق الخضور: "إن وزارة التربية والتعليم، والتزاماً بقرار القوى الوطنية باعتبار الثلاثاء يوم غضب، قررت أن تكون الحصة الأولى في كافة المدارس، حول خطورة هذه القرارات الأخيرة بحق القضية الفلسطينية لزيادة الوعي لدى الطلبة بما تقوم به الحكومتان الأمريكية والإسرائيلية".

وأضاف الخضور في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين)، أن مشاركة فاعلة، ستنفذ في كافة مدارس محافظات الوطن، وجملة من النشاطات التي تستهدف زيادة الوعي بهذه القرارات وخطورتها، ما يعني أن أكثر من مليون طالب، سيتلقون محاضرات توعوية من خلال 150 ألف حصة مدرسية.

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