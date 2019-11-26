شؤون فلسطينية

إعلام الأسرى: استشهاد الأسير سامي أبو دياك في سجون الاحتلال

إعلام الأسرى: استشهاد الأسير سامي أبو دياك في سجون الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أفاد مكتب إعلام الأسرى، باستشهاد الأسير سامي أبو دياك، صباح اليوم الثلاثاء، في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

وأشار اعلام الاسرى، أن حالة من التوتر الشديد سادت في كافة السجون بعد استشهاد أبو دياك، حيث أغلقت إدارة السجون كافة أقسام الأسرى.

وأوضح مكتب إعلام الأسرى، أنه وباستشهاد الأسير سامي أبو دياك، يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 222 شهيداً.

يشار إلى أن الأسير أبو دياك كان يعاني من العديد من الامراض، على رأسها السرطان، حيث وجه رسالة بأنه يريد أن يموت بين أحضان أمه.

أخبار ذات صلة

اليوم.. انطلاق فعاليات احتجاجية على القرار الأمريكي بشأن المستوطنات

اليوم.. انطلاق فعاليات احتجاجية على القرار الأمريكي بشأن المستوطنات

قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينياً بالضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينياً بالضفة الغربية

ارتفاع طفيف على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

ارتفاع طفيف على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

الطقس: ارتفاع درجات الحرارة الثلاثاء وانخفاض وأمطار الأربعاء

الطقس: ارتفاع درجات الحرارة الثلاثاء وانخفاض وأمطار الأربعاء

حركة فتح تدعو الشعب الفلسطيني لأوسع مشاركة في &#34;يوم الغضب&#34;

حركة فتح تدعو الشعب الفلسطيني لأوسع مشاركة في "يوم الغضب"

تحت رعاية عطاري.. دعم وتعزيز حقوق المرأة الريفية ووصولها إلى الموارد الاقتصادية

تحت رعاية عطاري.. دعم وتعزيز حقوق المرأة الريفية ووصولها إلى الموارد الاقتصادية

جامعة الأزهر بغزة تعلّق الثلاثاء وتوجه دعوة للعاملين والطلبة للمشاركة بـ&#34;يوم الغضب&#34;

جامعة الأزهر بغزة تعلّق الثلاثاء وتوجه دعوة للعاملين والطلبة للمشاركة بـ"يوم الغضب"

الاحتلال الإسرائيلي يستهدف منزلاً بالقنابل الغازية في حزما ويصيب قاطنيه

الاحتلال الإسرائيلي يستهدف منزلاً بالقنابل الغازية في حزما ويصيب قاطنيه

التعليقات

الدنيا حكايات

الجالية الفلسطينية في مصر

الجالية الفلسطينية في مصر

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينياً بالضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينياً بالضفة الغربية

تحت رعاية عطاري.. دعم وتعزيز حقوق المرأة الريفية ووصولها إلى الموارد الاقتصادية

تحت رعاية عطاري.. دعم وتعزيز حقوق المرأة الريفية ووصولها إلى الموارد الاقتصادية

دولة فلسطين تشارك بأعمال الدورة 24 لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأسلحة الكيميائية

دولة فلسطين تشارك بأعمال الدورة 24 لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأسلحة الكيميائية

أبو بكر يُحذر من تفاقم الحالة الصحية للأسرى المضربين عن الطعام

أبو بكر يُحذر من تفاقم الحالة الصحية للأسرى المضربين عن الطعام

مجهولون يعتدون على منزل رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك في الخليل

مجهولون يعتدون على منزل رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك في الخليل

سفير فلسطين بالخرطوم يُثمّن موقف السودان الداعم للقضية الفلسطينية

سفير فلسطين بالخرطوم يُثمّن موقف السودان الداعم للقضية الفلسطينية

نقابة المحامين بتونس تُوقع مذكرة تفاهم لإنشاء معهد تدريب المحامين بفلسطين

نقابة المحامين بتونس تُوقع مذكرة تفاهم لإنشاء معهد تدريب المحامين بفلسطين

سلفيت: الشرطة تقبض على شخص صادر بحقه حكم (10) سنوات

سلفيت: الشرطة تقبض على شخص صادر بحقه حكم (10) سنوات

منوعات

قمر خلف مع ابنتها الشابة.. والجمهور: نسخة من والدتها قبل التجميل

قمر خلف مع ابنتها الشابة.. والجمهور: نسخة من والدتها قبل التجميل

بعد صديقتها.. العثور على جثة نجمة كورية في شقتها

بعد صديقتها.. العثور على جثة نجمة كورية في شقتها

بعد صابرين.. شهيرة تظهر بشعر أشقر وتؤكد تخليها عن الحجاب

بعد صابرين.. شهيرة تظهر بشعر أشقر وتؤكد تخليها عن الحجاب

وصلة غزل بين بسمة بوسيل وتامر حسني بعد &#34;حضن&#34; في الكواليس

وصلة غزل بين بسمة بوسيل وتامر حسني بعد "حضن" في الكواليس

مُكتشف الهضبة: اسمه الحقيقي ليس عمرو ولا اسم والده دياب

مُكتشف الهضبة: اسمه الحقيقي ليس عمرو ولا اسم والده دياب

هل استغلت ريهام سعيد حمو بيكا لاستفزاز محمد رمضان؟

هل استغلت ريهام سعيد حمو بيكا لاستفزاز محمد رمضان؟

حنان مطاوع تنشر صورة ابنتها.. وتخفي وجهها

حنان مطاوع تنشر صورة ابنتها.. وتخفي وجهها

شاهد: نجوى كرم ترقص في خطوبة ابنة شقيقها

شاهد: نجوى كرم ترقص في خطوبة ابنة شقيقها

حسن حسني: هذا ما حدث لأولادي بعد شائعة وفاتي للمرة السادسة

حسن حسني: هذا ما حدث لأولادي بعد شائعة وفاتي للمرة السادسة

أنباء عن زواج لجين عمران من رجل أعمال إماراتي

أنباء عن زواج لجين عمران من رجل أعمال إماراتي

عربي

أعضاء (كنيست) يطالبون بفرض السيادة على وادي الأردن

أعضاء (كنيست) يطالبون بفرض السيادة على وادي الأردن

مصر.. أحكام بالإعدام لسبعة متهمين في خلية (ميكروباص حلوان)

مصر.. أحكام بالإعدام لسبعة متهمين في خلية (ميكروباص حلوان)

الخارجية المصرية: ندعم إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967

الخارجية المصرية: ندعم إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967

40 حالة إصابة بالسرطان يوميًا في تونس

40 حالة إصابة بالسرطان يوميًا في تونس