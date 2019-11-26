إعلام الأسرى: استشهاد الأسير سامي أبو دياك في سجون الاحتلال

أفاد مكتب إعلام الأسرى، باستشهاد الأسير سامي أبو دياك، صباح اليوم الثلاثاء، في سجون الاحتلال الاسرائيلي.



وأشار اعلام الاسرى، أن حالة من التوتر الشديد سادت في كافة السجون بعد استشهاد أبو دياك، حيث أغلقت إدارة السجون كافة أقسام الأسرى.



وأوضح مكتب إعلام الأسرى، أنه وباستشهاد الأسير سامي أبو دياك، يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 222 شهيداً.



يشار إلى أن الأسير أبو دياك كان يعاني من العديد من الامراض، على رأسها السرطان، حيث وجه رسالة بأنه يريد أن يموت بين أحضان أمه.





رام الله - دنيا الوطن