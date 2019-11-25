الطقس: ارتفاع درجات الحرارة الثلاثاء وانخفاض وأمطار الأربعاء

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 25-12 19-11 18-12 بيت لحم 25-12 19-11 18-12 رام الله والبيرة 24-11 18-10 17-11 طولكرم 29-15 24-14 23-14 نابلس 27-13 21-12 22-12 قلقيلية 29-15 24-14 23-14 جنين 28-12 24-11 23-11 سلفيت 25-12 19-11 18-12 طوباس 28-12 24-11 23-11 روابي 26-12 20-13 19-13 الخليل 24-11 18-10 17-11 غزه 28-16 23-15 22-15 أريحا 30-15 27-14 26-14 خانيونس 28-16 23-15 22-15 الأغوار الشمالية 28-13 25-12 24-13 رفح 29-15 24-14 23-14

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو يوم الثلاثاء غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وفي ساعات المساء يحتمل سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية والبحر خفيف ارتفاع الموج.ليلة الثلاثاء الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً خاصة في المرتفعات الجبلية ويحتمل سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً إلى بارد، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.يوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً إلى بارد، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي