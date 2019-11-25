شؤون فلسطينية

الطقس: ارتفاع درجات الحرارة الثلاثاء وانخفاض وأمطار الأربعاء

الطقس: ارتفاع درجات الحرارة الثلاثاء وانخفاض وأمطار الأربعاء
أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو يوم الثلاثاء غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وفي ساعات المساء يحتمل سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ليلة الثلاثاء الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً خاصة في المرتفعات الجبلية ويحتمل سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً إلى بارد، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً إلى بارد، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 25-12 19-11 18-12 بيت لحم 25-12 19-11 18-12
رام الله والبيرة 24-11 18-10 17-11 طولكرم 29-15 24-14 23-14
نابلس 27-13 21-12 22-12 قلقيلية 29-15 24-14 23-14
جنين 28-12 24-11 23-11 سلفيت 25-12 19-11 18-12
طوباس 28-12 24-11 23-11 روابي 26-12 20-13 19-13
الخليل 24-11 18-10 17-11 غزه 28-16 23-15 22-15
أريحا 30-15 27-14 26-14 خانيونس 28-16 23-15 22-15
الأغوار الشمالية 28-13 25-12 24-13 رفح 29-15 24-14 23-14

أخبار ذات صلة

حركة فتح تدعو الشعب الفلسطيني لأوسع مشاركة في &#34;يوم الغضب&#34;

حركة فتح تدعو الشعب الفلسطيني لأوسع مشاركة في "يوم الغضب"

تحت رعاية عطاري.. دعم وتعزيز حقوق المرأة الريفية ووصولها إلى الموارد الاقتصادية

تحت رعاية عطاري.. دعم وتعزيز حقوق المرأة الريفية ووصولها إلى الموارد الاقتصادية

جامعة الأزهر بغزة تعلّق الثلاثاء وتوجه دعوة للعاملين والطلبة للمشاركة بـ&#34;يوم الغضب&#34;

جامعة الأزهر بغزة تعلّق الثلاثاء وتوجه دعوة للعاملين والطلبة للمشاركة بـ"يوم الغضب"

الاحتلال الإسرائيلي يستهدف منزلاً بالقنابل الغازية في حزما ويصيب قاطنيه

الاحتلال الإسرائيلي يستهدف منزلاً بالقنابل الغازية في حزما ويصيب قاطنيه

أبو ظريفة يوضح حقيقة تأجيل مسيرات العودة المقررة الجمعة المقبل

أبو ظريفة يوضح حقيقة تأجيل مسيرات العودة المقررة الجمعة المقبل

دولة فلسطين تشارك بأعمال الدورة 24 لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأسلحة الكيميائية

دولة فلسطين تشارك بأعمال الدورة 24 لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأسلحة الكيميائية

أبو بكر يُحذر من تفاقم الحالة الصحية للأسرى المضربين عن الطعام

أبو بكر يُحذر من تفاقم الحالة الصحية للأسرى المضربين عن الطعام

مجهولون يعتدون على منزل رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك في الخليل

مجهولون يعتدون على منزل رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك في الخليل

التعليقات

الدنيا حكايات

الجالية الفلسطينية في مصر

الجالية الفلسطينية في مصر

شؤون فلسطينية

تحت رعاية عطاري.. دعم وتعزيز حقوق المرأة الريفية ووصولها إلى الموارد الاقتصادية

تحت رعاية عطاري.. دعم وتعزيز حقوق المرأة الريفية ووصولها إلى الموارد الاقتصادية

دولة فلسطين تشارك بأعمال الدورة 24 لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأسلحة الكيميائية

دولة فلسطين تشارك بأعمال الدورة 24 لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأسلحة الكيميائية

أبو بكر يُحذر من تفاقم الحالة الصحية للأسرى المضربين عن الطعام

أبو بكر يُحذر من تفاقم الحالة الصحية للأسرى المضربين عن الطعام

مجهولون يعتدون على منزل رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك في الخليل

مجهولون يعتدون على منزل رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك في الخليل

سفير فلسطين بالخرطوم يُثمّن موقف السودان الداعم للقضية الفلسطينية

سفير فلسطين بالخرطوم يُثمّن موقف السودان الداعم للقضية الفلسطينية

نقابة المحامين بتونس تُوقع مذكرة تفاهم لإنشاء معهد تدريب المحامين بفلسطين

نقابة المحامين بتونس تُوقع مذكرة تفاهم لإنشاء معهد تدريب المحامين بفلسطين

سلفيت: الشرطة تقبض على شخص صادر بحقه حكم (10) سنوات

سلفيت: الشرطة تقبض على شخص صادر بحقه حكم (10) سنوات

والد الشهيد محمد طه: لن أتخلى عن ملف ابننا مادام بداخلي نَفَس

والد الشهيد محمد طه: لن أتخلى عن ملف ابننا مادام بداخلي نَفَس

منوعات

قمر خلف مع ابنتها الشابة.. والجمهور: نسخة من والدتها قبل التجميل

قمر خلف مع ابنتها الشابة.. والجمهور: نسخة من والدتها قبل التجميل

بعد صديقتها.. العثور على جثة نجمة كورية في شقتها

بعد صديقتها.. العثور على جثة نجمة كورية في شقتها

بعد صابرين.. شهيرة تظهر بشعر أشقر وتؤكد تخليها عن الحجاب

بعد صابرين.. شهيرة تظهر بشعر أشقر وتؤكد تخليها عن الحجاب

وصلة غزل بين بسمة بوسيل وتامر حسني بعد &#34;حضن&#34; في الكواليس

وصلة غزل بين بسمة بوسيل وتامر حسني بعد "حضن" في الكواليس

مُكتشف الهضبة: اسمه الحقيقي ليس عمرو ولا اسم والده دياب

مُكتشف الهضبة: اسمه الحقيقي ليس عمرو ولا اسم والده دياب

هل استغلت ريهام سعيد حمو بيكا لاستفزاز محمد رمضان؟

هل استغلت ريهام سعيد حمو بيكا لاستفزاز محمد رمضان؟

حنان مطاوع تنشر صورة ابنتها.. وتخفي وجهها

حنان مطاوع تنشر صورة ابنتها.. وتخفي وجهها

شاهد: نجوى كرم ترقص في خطوبة ابنة شقيقها

شاهد: نجوى كرم ترقص في خطوبة ابنة شقيقها

حسن حسني: هذا ما حدث لأولادي بعد شائعة وفاتي للمرة السادسة

حسن حسني: هذا ما حدث لأولادي بعد شائعة وفاتي للمرة السادسة

أنباء عن زواج لجين عمران من رجل أعمال إماراتي

أنباء عن زواج لجين عمران من رجل أعمال إماراتي

عربي

أعضاء (كنيست) يطالبون بفرض السيادة على وادي الأردن

أعضاء (كنيست) يطالبون بفرض السيادة على وادي الأردن

مصر.. أحكام بالإعدام لسبعة متهمين في خلية (ميكروباص حلوان)

مصر.. أحكام بالإعدام لسبعة متهمين في خلية (ميكروباص حلوان)

الخارجية المصرية: ندعم إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967

الخارجية المصرية: ندعم إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967

40 حالة إصابة بالسرطان يوميًا في تونس

40 حالة إصابة بالسرطان يوميًا في تونس