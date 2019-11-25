حركة فتح تدعو الشعب الفلسطيني لأوسع مشاركة في "يوم الغضب"





يشار إلى أن جميع مناطق الضفة الغربية ستشهد يوم الثلاثاء مسيرات حاشدة، احتجاجاً على السياسات الأمريكية والإسرائيلية خاصة في ملف الاستيطان.

رام الله - دنيا الوطندعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) أبناء الشعب الفلسطيني إلى المشاركة الواسعة في أيام الغضب والتي تبدأ الثلاثاء في كافة أرجاء الوطن، رفضاً للقرارات الأمريكية الجائرة والعدوان الإسرائيلي الغاشم بحق شعبنا وحقوقه الوطنية الثابتة، ورداً على إدارة ترامب التي ضربت بعرض الحائط المواثيق والقانون الدوليين، والتي كان آخرها تصريحات بومبيو التي اعتبر فيها الاستيطان غير مخالف للقانون الدولي، في استهتار فاضح لكافة المؤسسات الدولية.ودعا عضو المجلس الثوري، المتحدث باسم حركة فتح، أسامة القواسمي في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أبناء شعبنا، إلى التعبير الواضح عن رفضهم المطلق لمواقف إدارة ترامب التي أصبحت شريكاً للاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا الإسلاميه والمسيحية، وضربت أسس العملية السياسية التي انطلقت على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام.وأكدت حركة فتح أن الشعب الفلسطيني عظيم وكبير بإرادته وصموده، ولن ينحني لعاصفة العدوان الثنائي الأمريكي- الإسرائيلي، وسيبقى صامداً مناضلاً محافظاً على أرضه ووطنه وعاصمته القدس، وسيُسمع العالم أجمع صوت الشعب الفلسطيني المناضل من أجل الحرية والاستقلال، والرافض للإملاءاتوالعدوان.