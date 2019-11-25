تحت رعاية عطاري.. دعم وتعزيز حقوق المرأة الريفية ووصولها إلى الموارد الاقتصادية









تحت رعاية وزير الزراعة الاستاذ رياض عطاري، نظمتجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية،اليوم الاثنين، وبالتعاون مع شركائها اتحاد الجمعيات التعاونية الزراعية، مركز أبحاث الأراضي، اتحاد لجان العمل الزراعي، معهد الأبحاث التطبيقية "أريج"، جمعية تنمية المرأة الريفية، وبالتنسيق مع وحدة النوع الاجتماعي في وزارة الزراعة ندوة بعنوان "دعم وتعزيز حقوقالمرأة الريفية ووصولها إلى الموارد الاقتصادية"،وذلك ضمن فعاليات اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء.وتخلل الندوة إضاءة مبنى وزارة الزراعة في مدينة رام الله باللونالبرتقالي،للتعبير عن "مستقبل أكثر اشراقا وعالم خال من العنف ضد النساء والفتيات"، وتهدف الندوة الى تسليط الضوء على أهمية دعم النساء الريفيات، وخاصة اللواتي يعملن بالزراعة للوصول إلى المصادر الاقتصادية والإنتاجية.وأكد وزير الزراعة أهمية الشراكة الحقيقية بين كل فئات المجتمعوبالتحديد النساء في تحقيق التنمية الزراعية في فلسطين.وقال عطاري: إن الحكومة أولت اهتماماً كبيراً في دور النساء بالعمل في المشاريع لتمكين المرأة وتطويرها لتصلها كل الاحتياجات الزراعية بالتعاون مع كافة الجهات، مشيداً بخطة التنمية الزراعية "العناقيد الزراعية " التي تبنتها الحكومة والتي أساسها تكريس الاعتماد على الذات والانفكاك عن الاحتلال لتعزيز صمود المواطن الفلسطيني وثباته على أرضه.