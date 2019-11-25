شؤون فلسطينية

جامعة الأزهر بغزة تعلّق الثلاثاء وتوجه دعوة للعاملين والطلبة للمشاركة بـ"يوم الغضب"

جامعة الأزهر بغزة تعلّق الثلاثاء وتوجه دعوة للعاملين والطلبة للمشاركة بـ"يوم الغضب"
جامعة الأزهر - غزة
رام الله - دنيا الوطن
دعت إدارة جامعة الأزهر بغزة، كافة العاملين والطلبة، للمشاركة في فعاليات يوم الغضب الفلسطيني، الرافضة للسياسات الأمريكية ومخططات الاحتلال الاستيطانية.

ووفق بيان للجامعة عبر صفحتها على (فيسبوك)، فقد تقرر تعليق الدوام يوم غداً الثلاثاء الموافق ٢٦تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٩، عند الساعة 11:30 (الحادية عشر والنصف)، والتجمع في ساحة حرم الجامعة الشرقي للتظاهر، والتنديد بالسياسات الأمريكية المنحازة للمحتل الغاصب.

يشار إلى أن جميع مناطق الضفة الغربية ستشهد غداً مسيرات حاشدة، احتجاجاً على السياسات الأمريكية الإسرائيلية.

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