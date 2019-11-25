الاحتلال الإسرائيلي يستهدف منزلاً بالقنابل الغازية في حزما ويصيب قاطنيه

مواجهات - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، منزلاً بالقنابل الغازية والمسيلة للدموع في بلدة حزما شرق مدينة القدس، وأصابت عدداً من قاطنيه.



وأفادت مصادر طبية، بأن قوات الاحتلال لاحقت مجموعة من الشبان المتمكزين في حي الشهيد محمد فتحي كنعان وسط البلدة، واستهدفت منزل عائلة الشهيد كنعان بالقنابل الغازية والمسيلة للدموع، ما أدى الى تحطيم زجاج البيت وإصابة العائلة بحالات اختناق بينهم طفل لم يتجاوز العام، تم تحويله إلى مركز طبي قريب للعلاج، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



يشار إلى أن قوات الاحتلال كثفت منذ نحو أسبوعين اقتحامها لبلدة حزما ومحيطها، وأقامت نقاط تفتيش فجائية على مداخل البلدة الرئيسية.