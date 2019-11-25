دولي

الكشف عن تعيينات جديدة في صفوف قيادات الجيش الإسرائيلي

الكشف عن تعيينات جديدة في صفوف قيادات الجيش الإسرائيلي
قوات برية - الجيش الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تمت المصادقة اليوم على عدد من التعيينات الجديدة في صفوف قيادات الجيش.

وأضاف: أنه بعد توصية رئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي وموافقة وزير الجيش، نفتالي بنيت تم اليوم الإعلان عن عدد من التعيينات، وهي تعيين العقيد أفيحاي زفراني، قائداً للواء (يهودا) في فرقة الضفة الغربية، والعقيد روعي سيبرسكي نائبا لقائد فرقة غزة في القيادة الجنوبية. 

كما تمت ترقية المقدم "تال أسور" إلى رتبة عقيد، وتعيينه قائدًا للواء الجنوبي في فرقة غزة، وترقية المقدم "ع" إلى رتبة عقيد وتعيينه قائداً للواء "برعام" اللواء 300 في فرقة الجليل.

كما تم تعيين العقيد "أيلان شومير" قائداً للواء "عتصيون" في فرقة الضفة الغربية، والمقدم "ر" إلى رتبة عقيد وتعيينه قائداً للواء "السامرة" في فرقة الضفة الغربية، وتعيين العقيد أورين سيمحا، قائدًا للواء الجولان.

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