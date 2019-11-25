أبو ظريفة يوضح حقيقة تأجيل مسيرات العودة المقررة الجمعة المقبل









وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة، أكدت على استمرارية مسيرات العودة، بطباعها السلمي والشعبي.



وقالت الهيئة، في بيان بعد اجتماع فصائلها: "المسيرات مستمرة بطباعها السلمي والشعبي، وستبقى الهيئة في حالة انعقاد دائم لإتمام ترتيبات الجمعة المقبل بعنوان (يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني)"، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة.

وكانت بعض النشطاء نقلوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نبأ مفاده بأن مسيرات العودة لن تنظم الجمعة المقبل، نظراً للتطورات الأمنية وإطلاق صاروخ سقط في غلاف غزة مساء اليوم الإثنين.





وكانت الهيئة الوطنية العليا قررت عدم تنظيم مسيرات العودة خلال الأسبوعين الماضيين، بسبب التطورات الأمنية في القطاع، في حين كانت المسيرات تنظم بانتظام، كل يوم جمعة، منذ 30 من آذار/مارس 2018،

رام الله - دنيا الوطننفى عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، طلال أبو ظريفة، في تصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن"، تأجيل المسيرات المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.