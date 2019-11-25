البرلمان البريطاني يعود للانعقاد منتصف الشهر المقبل

وتجري بريطانيا انتخابات قبل الموعد بثلاث سنوات بسبب وصول البرلمان إلى طريق مسدود فيما يتعلق بالخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، إذ أنه غير قادر على الاتفاق على طريقة الخروج من التكتل أو حتى تحديد ما إذا كان ينبغي أن تنفصل بريطانيا.



ويتقدم حزب المحافظين بزعامة جونسون على حزب العمال المعارض في استطلاعات الرأي، لكن ما زال أمام الحملة الانتخابية أكثر من أسبوعين.

رام الله - دنيا الوطنقالت الحكومة البريطانية يوم الاثنين: إن البرلمان سيعود للانعقاد يوم 17 كانون الأول/ديسمبر بعد الانتخابات العامة، وإذا ظل بوريس جونسون رئيسا للوزراء فإن الحكومة تعتزم عرض أجندتها التشريعية يوم 19 من الشهر نفسه.وذكر بيان أرسله مكتب حكومة جونسون بالبريد الالكتروني، أنه إذا تقرر تغيير الحكومة بعد انتخابات 12 كانون الأول/ديسمبر فإن هذه الخطط قد تختلف، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.