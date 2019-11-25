المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية: نتنياهو غير ملزم بالاستقالة من رئاسة الوزراء





وخلال جلسة لكتلته، رأى ليبرمان ضرورة أن تتضح أمور نتنياهو القضائية في المحكمة وليس في (كنيست) لتفادي المساس بثقة الجمهور.



وتوقع أن تخوض إسرائيل جولة انتخابات ثالثة، داعياً مع ذلك رئيس الدولة ورئيس (كنيست) إلى عقد لقاءات مع جميع رؤساء الأحزاب للحيلولة دون ذلك، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



رام الله - دنيا الوطنقال المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي ماندلبليت: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، غير ملزم بالاستقالة من رئاسة الوزراء.ونقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) عن ماندلبليت، إن "نتنياهو غير ملزم بالاستقالة، ولا يمكن القول إنه لم يعد قادرًا على أداء دوره".وفي تطور لافت، في ملفات نتنياهو القضائية، أكد رئيس حزب (إسرائيل بيتنا)، أفيغدور ليبرمان: أنه لن يدعم منح الحصانة البرلمانية له.