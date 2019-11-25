شؤون فلسطينية

دولة فلسطين تشارك بأعمال الدورة 24 لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأسلحة الكيميائية

دولة فلسطين تشارك بأعمال الدورة 24 لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأسلحة الكيميائية
رام الله - دنيا الوطن
تشارك دولة فلسطين في أعمال الدورة 24 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ممثلة بالسفيرة روان سليمان، الممثل الدائم لدولة فلسطين لدى المنظمة. 

ومن المقرر ان تقوم السفيرة سليمان يوم غد بإلقاء بيان دولة فلسطين والذي ستؤكد فيه على التزام دولة فلسطين بتطبيق ودعم جميع بنود الاتفاقية بما في ذلك جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل بما في ذلك الأسلحة الكيميائية. 

وكذلك التأكيد على ضرورة تعزيز مبدأ عالمية الاتفاقية وضرورة انضمام اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لهذه الاتفاقية، والتي تقوم باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد ابناء الشعب الفلسطيني الأعزل والقابع تحت نير الاحتلال الاسرائيلي، في مختلف المناطق داخل الارض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس المحتلة، وذلك بناء على التقارير الدولية الصادرة عن المنظمات الدولية المرموقة بما فيها منظمة هيومان رايتس ووتش ، التي أكدت في تقاريرها على ثبوت استخدام الاحتلال الاسرائيلي الفسفور الأبيض السام اثناء عملياتها العسكرية ضد الشعب الفلسطيني ، خاصة في قطاع غزة المحتل. حيث تم استخدام الأسلحة الكيميائية في الأحياء السكنية والمدارس ومناطق تخزين المواد الغذائية والمستشفيات، الأمر الذي يتطلب بذل المزيد من الجهود لحمل الاحتلال على ضرورة الالتزام بقواعد الاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية الأسلحة الكيميائية.

أخبار ذات صلة

أبو ظريفة يوضح حقيقة تأجيل مسيرات العودة المقررة الجمعة المقبل

أبو ظريفة يوضح حقيقة تأجيل مسيرات العودة المقررة الجمعة المقبل

أبو بكر يُحذر من تفاقم الحالة الصحية للأسرى المضربين عن الطعام

أبو بكر يُحذر من تفاقم الحالة الصحية للأسرى المضربين عن الطعام

مجهولون يعتدون على منزل رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك في الخليل

مجهولون يعتدون على منزل رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك في الخليل

سفير فلسطين بالخرطوم يُثمّن موقف السودان الداعم للقضية الفلسطينية

سفير فلسطين بالخرطوم يُثمّن موقف السودان الداعم للقضية الفلسطينية

نقابة المحامين بتونس تُوقع مذكرة تفاهم لإنشاء معهد تدريب المحامين بفلسطين

نقابة المحامين بتونس تُوقع مذكرة تفاهم لإنشاء معهد تدريب المحامين بفلسطين

سلفيت: الشرطة تقبض على شخص صادر بحقه حكم (10) سنوات

سلفيت: الشرطة تقبض على شخص صادر بحقه حكم (10) سنوات

والد الشهيد محمد طه: لن أتخلى عن ملف ابننا مادام بداخلي نَفَس

والد الشهيد محمد طه: لن أتخلى عن ملف ابننا مادام بداخلي نَفَس

جامعة الأزهر تُدين إعلان وزير الخارجية الأمريكي بشأن شرعنة المستوطنات

جامعة الأزهر تُدين إعلان وزير الخارجية الأمريكي بشأن شرعنة المستوطنات

التعليقات

الدنيا حكايات

الجالية الفلسطينية في مصر

الجالية الفلسطينية في مصر

شؤون فلسطينية

دولة فلسطين تشارك بأعمال الدورة 24 لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأسلحة الكيميائية

دولة فلسطين تشارك بأعمال الدورة 24 لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأسلحة الكيميائية

أبو بكر يُحذر من تفاقم الحالة الصحية للأسرى المضربين عن الطعام

أبو بكر يُحذر من تفاقم الحالة الصحية للأسرى المضربين عن الطعام

مجهولون يعتدون على منزل رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك في الخليل

مجهولون يعتدون على منزل رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك في الخليل

سفير فلسطين بالخرطوم يُثمّن موقف السودان الداعم للقضية الفلسطينية

سفير فلسطين بالخرطوم يُثمّن موقف السودان الداعم للقضية الفلسطينية

نقابة المحامين بتونس تُوقع مذكرة تفاهم لإنشاء معهد تدريب المحامين بفلسطين

نقابة المحامين بتونس تُوقع مذكرة تفاهم لإنشاء معهد تدريب المحامين بفلسطين

سلفيت: الشرطة تقبض على شخص صادر بحقه حكم (10) سنوات

سلفيت: الشرطة تقبض على شخص صادر بحقه حكم (10) سنوات

والد الشهيد محمد طه: لن أتخلى عن ملف ابننا مادام بداخلي نَفَس

والد الشهيد محمد طه: لن أتخلى عن ملف ابننا مادام بداخلي نَفَس

جامعة الأزهر تُدين إعلان وزير الخارجية الأمريكي بشأن شرعنة المستوطنات

جامعة الأزهر تُدين إعلان وزير الخارجية الأمريكي بشأن شرعنة المستوطنات

منوعات

قمر خلف مع ابنتها الشابة.. والجمهور: نسخة من والدتها قبل التجميل

قمر خلف مع ابنتها الشابة.. والجمهور: نسخة من والدتها قبل التجميل

بعد صديقتها.. العثور على جثة نجمة كورية في شقتها

بعد صديقتها.. العثور على جثة نجمة كورية في شقتها

بعد صابرين.. شهيرة تظهر بشعر أشقر وتؤكد تخليها عن الحجاب

بعد صابرين.. شهيرة تظهر بشعر أشقر وتؤكد تخليها عن الحجاب

وصلة غزل بين بسمة بوسيل وتامر حسني بعد &#34;حضن&#34; في الكواليس

وصلة غزل بين بسمة بوسيل وتامر حسني بعد "حضن" في الكواليس

مُكتشف الهضبة: اسمه الحقيقي ليس عمرو ولا اسم والده دياب

مُكتشف الهضبة: اسمه الحقيقي ليس عمرو ولا اسم والده دياب

هل استغلت ريهام سعيد حمو بيكا لاستفزاز محمد رمضان؟

هل استغلت ريهام سعيد حمو بيكا لاستفزاز محمد رمضان؟

حنان مطاوع تنشر صورة ابنتها.. وتخفي وجهها

حنان مطاوع تنشر صورة ابنتها.. وتخفي وجهها

شاهد: نجوى كرم ترقص في خطوبة ابنة شقيقها

شاهد: نجوى كرم ترقص في خطوبة ابنة شقيقها

حسن حسني: هذا ما حدث لأولادي بعد شائعة وفاتي للمرة السادسة

حسن حسني: هذا ما حدث لأولادي بعد شائعة وفاتي للمرة السادسة

أنباء عن زواج لجين عمران من رجل أعمال إماراتي

أنباء عن زواج لجين عمران من رجل أعمال إماراتي

عربي

أعضاء (كنيست) يطالبون بفرض السيادة على وادي الأردن

أعضاء (كنيست) يطالبون بفرض السيادة على وادي الأردن

مصر.. أحكام بالإعدام لسبعة متهمين في خلية (ميكروباص حلوان)

مصر.. أحكام بالإعدام لسبعة متهمين في خلية (ميكروباص حلوان)

الخارجية المصرية: ندعم إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967

الخارجية المصرية: ندعم إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967

40 حالة إصابة بالسرطان يوميًا في تونس

40 حالة إصابة بالسرطان يوميًا في تونس