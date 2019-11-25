دولة فلسطين تشارك بأعمال الدورة 24 لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأسلحة الكيميائية





رام الله - دنيا الوطنتشارك دولة فلسطين في أعمال الدورة 24 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ممثلة بالسفيرة روان سليمان، الممثل الدائم لدولة فلسطين لدى المنظمة.ومن المقرر ان تقوم السفيرة سليمان يوم غد بإلقاء بيان دولة فلسطين والذي ستؤكد فيه على التزام دولة فلسطين بتطبيق ودعم جميع بنود الاتفاقية بما في ذلك جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل بما في ذلك الأسلحة الكيميائية.وكذلك التأكيد على ضرورة تعزيز مبدأ عالمية الاتفاقية وضرورة انضمام اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لهذه الاتفاقية، والتي تقوم باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد ابناء الشعب الفلسطيني الأعزل والقابع تحت نير الاحتلال الاسرائيلي، في مختلف المناطق داخل الارض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس المحتلة، وذلك بناء على التقارير الدولية الصادرة عن المنظمات الدولية المرموقة بما فيها منظمة هيومان رايتس ووتش ، التي أكدت في تقاريرها على ثبوت استخدام الاحتلال الاسرائيلي الفسفور الأبيض السام اثناء عملياتها العسكرية ضد الشعب الفلسطيني ، خاصة في قطاع غزة المحتل. حيث تم استخدام الأسلحة الكيميائية في الأحياء السكنية والمدارس ومناطق تخزين المواد الغذائية والمستشفيات، الأمر الذي يتطلب بذل المزيد من الجهود لحمل الاحتلال على ضرورة الالتزام بقواعد الاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية الأسلحة الكيميائية.