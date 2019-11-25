أبو بكر يُحذر من تفاقم الحالة الصحية للأسرى المضربين عن الطعام

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رام الله - دنيا الوطن

حذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر، مساء اليوم الاثنين، من تفاقم الحالة الصحية للأسيرين أحمد زهران، ومصعب الهندي، اللذين يواصلان إضرابهما المفتوح عن الطعام، ضد اعتقالهما الإداري في معتقلات الاحتلال، منذ أكثر من شهرين على التوالي.



ولفت أبو بكر، إلى أن الأسير زهران (42 عامًا) من رام الله، يواصل إضرابه عن الطعام منذ (65) يومًا، والأسير مصعب الهندي (29 عامًا) من نابلس مضرب منذ (63) يومًا، قد فقدا من وزنيهما الكثير، ويعانيان من وضع صحي يسوء يوماً بعد آخر،

حيث تحتجزهما إدارة معتقلات الاحتلال في معتقل "الرملة" بأوضاع صعبة وخطيرة.



وأوضح، أن الأسيرين يستخدمان الكرسي المتحرك للتنقل، ولا يقويان على الوقوف، كما يعانيان من التقيوء المستمر، وزغللة بالرؤية، وصداع بالرأس وآلام بالمفاصل.



أقوال أبو بكر، جاءت خلال زيارته ووفد من الهيئة اليوم، لكل من الأسير المحرر سامر عمر من قرية برقين قضاء سلفيت، والذي أفرج عنه أمس، بعد قضائه 20 عاماً في الأسر، وكذلك زيارة الأسير المحرر أحمد بني نمرة من مدينة سلفيت، والذي تحرر

بعد قضائه ست سنوات في الأسر.



كما زار أبو بكر والوفد المرافق، الأسير المحرر وافي فايز الديك من قرية كفر الديك، بعد قضائه خمس سنوات ونصف في سجون الاحتلال الإسرائيلي، علماً بأنه أسير سابق، قضى ما مجموعه 11 عاماً في الأسر.