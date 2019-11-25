شؤون فلسطينية

سفير فلسطين بالخرطوم يُثمّن موقف السودان الداعم للقضية الفلسطينية

سفير فلسطين بالخرطوم يُثمّن موقف السودان الداعم للقضية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
ثمن سفير دولة فلسطين لدى جمهورية السودان الشقيق، د.سمير عبد الجبار طه، الموقف السوداني الداعم والمساند دومًا للقضية الفلسطينية، وذلك خلال لقائه مساء اليوم، مع وزيرة الخارجية السودانية، أسماء عبد الله، وذلك في مقر وزارة الخارجية السودانية بالعاصمة الخرطوم، بحضور مدير الإدارة العربية بالوزارة، أحمد سوار الذهب، ومدير ديوان الوزيرة السفير إبراهيم بشري، والمستشار بالسفارة الفلسطينية د. نزار الأخرس.

وعبر السفير طه، عن عمق العلاقات الفلسطينية السودانية المتينة، ناقلًا تحيات القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، ووزير الخارجية، د. رياض المالكي، للوزيرة عبد الله، وللقيادة السودانية، ممثلًة برئيس المجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح برهان، والحكومة السودانية، والشعب السوداني الشقيق.

بدورها، أكدت الوزيرة عبد الله، على الموقف السوداني الرسمي والشعبي الثابت في دعم القضية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني الصابر والمرابط على أرضه ووطنه، لحين استرداد كافة حقوقه المسلوبة، مؤكدة أن موقف السودان الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، ثابت وأبدي، ولم ولن يتغير بتغيير النظام.

يذكر، أن الخارجية السودانية، أصدرت بياناً صحفياً نشرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) عبر موقعها الإلكتروني، دعت فيه المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته، والعمل على تفكيك كافة المستوطنات غير القانونية على الأراضي الفلسطينية، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلّة على كامل أراضيه على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

وفيما يلي نص البيان الصحفي حسب ما أوردته (سونا):

بالإشارة للبيان الذي صدر عن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يوم الاثنين الماضي، والذي أعلن فيه بأن الولايات المتحدة لا تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي، فإن وزارة خارجية جمهورية السودان، تعتبر أن مثل هذا الموقف، يتنافى تماماً والقانون الدولي، وما أقرته الشرعية الدولية، كما يقوّض مساع الحل الشامل للقضية الفلسطينية.

إن حكومة جمهورية السودان، تدعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته، والعمل على تفكيك كافة المستوطنات غير القانونية على الأراضي الفلسطينية، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلّة على كامل أراضيه على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

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