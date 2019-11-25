نقابة المحامين بتونس تُوقع مذكرة تفاهم لإنشاء معهد تدريب المحامين بفلسطين









وتقدم عبيدات، بالشكر والتقدير للتعاون البناء الذي أبداه كافة الشركاء في تونس وباريس، على الإستعداد الجدي لتعزيز بناء معهد التدريب القانوني لنقابة المحامين الفلسطينيين، مؤكداً أن توجهات مجلس النقابة، تأتي في إطار تطوير تدريب المحامين بما يلبي تقديم جودة عالية من الخدمات القانونية، سواء للمحامين المتدربين أو المزاولين من خلال الدراسة والاطلاع على تجارب مختلفة، ومواءمتها وتطويرها بما يخدم النموذج المناسب لفلسطين.



وختم نقيب المحامين: نحن نثق بعمق العلاقات الكبيرة التي تربط شعب فلسطين بالشعوب العربية والدولية، وأن نقل التجارب الدولية لمؤسسات فلسطين، يأتي في إطار قناعة شعوب العالم بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره، وإعلان دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.







كما وتعهدت نقابة محامي باريس، بالمساعدة في توفير الدعم اللازم لهذا المشروع الكبير، من عدة جهات ومؤسسات أوروبية صديقة.وتقدم عبيدات، بالشكر والتقدير للتعاون البناء الذي أبداه كافة الشركاء في تونس وباريس، على الإستعداد الجدي لتعزيز بناء معهد التدريب القانوني لنقابة المحامين الفلسطينيين، مؤكداً أن توجهات مجلس النقابة، تأتي في إطار تطوير تدريب المحامين بما يلبي تقديم جودة عالية من الخدمات القانونية، سواء للمحامين المتدربين أو المزاولين من خلال الدراسة والاطلاع على تجارب مختلفة، ومواءمتها وتطويرها بما يخدم النموذج المناسب لفلسطين.وختم نقيب المحامين: نحن نثق بعمق العلاقات الكبيرة التي تربط شعب فلسطين بالشعوب العربية والدولية، وأن نقل التجارب الدولية لمؤسسات فلسطين، يأتي في إطار قناعة شعوب العالم بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره، وإعلان دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

رام الله - دنيا الوطنتتويجاً لجهود الشراكة بين نقابة المحامين الفلسطينيين والهيئة الوطنية للمحامين بتونس، ونقابة محامي باريس، والجمعية التونسية للمحامين الشبان، وقع نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي جواد عبيدات، ممثلاً عن نقابة محامي فلسطين مساء أمس، في تونس الشقيقة، مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، ونقابة محامي باريس، والجمعية التونسية للمحامين الشبان، مذكرة تفاهم، تهدف للتعاون المشترك، وتبادل الخبرات التونسية والفرنسية من أجل إنشاء معهد تدريب المحامين بفلسطين.وتأتي هذه الزيارة العلمية والعملية لوفد نقابة المحامين الفلسطينيين، من أجل الاطلاع على التجربة القانونية التونسية والفرنسية في تدريب وتأهيل المحامين من خلال المعهد الأعلى للمحاماة بتونس، ومعهد تدريب المحامين بفرنسا؛ للاستفادة منها لإطلاق مشروع إنشاء معهد التدريب القانوني بفلسطين.وخلال الزيارة التقى وفد نقابة المحامين الفلسطينيين مع عميد الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، إبراهيم بودربالة، واولفي كوزي، النقيب المنتخب لنقابة محامي باريس، وا. ياسين اليونسي، عن جمعية المحامين الشبان التونسية، وتم الاطلاع ومناقشة التجربة التونسية والفرنسية في تكوين معاهد التدريب للمحامين، بهدف والاستفادة منها في إنشاء معهد لتدريب المحامين بفلسطين ولتطوير المهنة.وتعتبر هذه المذكرة، الخطوة الأولى لإطلاق إنشاء معهد التدريب القانوني بفلسطين، والتي بموجبها ستقوم كافة الأطراف بتقديم كافة الاستشارات والخبرات اللازمة لنقابة المحامين الفلسطينيين.