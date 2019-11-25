سلفيت: الشرطة تقبض على شخص صادر بحقه حكم (10) سنوات

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رام الله - دنيا الوطن

قبضت الشرطة، اليوم الاثنين، على شخص صادر بحقه حكم قضائي 10 سنوات، وفار من وجه العدالة منذ أربع سنوات في محافظة سلفيت.



وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات: إنه وأثناء عمل حاجز للشرطة القضائية، ومركز شرطة كفر الديك، تم القبض على شخص من بلدة بروقين، صادر بحقه حكم قضائي 10 سنوات، وفار من وجه العدالة منذ أربع سنوات، بتهمة اقتطاع جزء من أراضي الدولة، وأمر حبس لعدم دفع الدين.



وأضاف أنه تمت إحالة الشخص المقبوض عليه إلى جهات الاختصاص؛ لإجراء المقتضى القانوني بحقه حسب الأصول.