اشتية يتلقى دعوة للمشاركة بإضاءة شجرة الميلاد

رام الله - دنيا الوطنتلقى رئيس الوزراء، محمد اشتية، اليوم الاثنين، دعوة للمشاركة في إضاءة شجرة عيد الميلاد في مدينة رام الله.جاء ذلك، خلال لقائه وفداً ضم مجلس كنائس رام الله، برئاسة راعي كنيسة الروم الأرثوذكس، تجلي الرب الأرشمندريت الياس عواد، بحضور محافظ رام الله والبيرة، ليلى غنام، ورئيس بلدية رام الله، موسى حديد.وهنأ اشتية الطوائف المسيحية، بمناسبة اقتراب حلول عيد الميلاد المجيد، مؤكداً أن عيد الميلاد المجيد، هو عيد وطني لكافة أبناء شعبنا.واطلع رئيس الوزراء من خلال الوفد على التحضيرات الجارية للاحتفال بعيد الميلاد المجيد في رام الله، مؤكداً أن الحكومة ستساهم في تزيين المدينة للاحتفال بهذه المناسبة.