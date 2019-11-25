فتح تدعو الشعب الفلسطيني لأوسع مشاركة في يوم الغضب

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رام الله - دنيا الوطن

دعت حركة (فتح)، أبناء الشعب الفلسطيني إلى المشاركة الواسعة في أيام الغضب، والتي تبدأ غداً في كافة أرجاء الوطن، رفضاً للقرارات الأميركية الجائرة والعدوان الإسرائيلي الغاشم بحق شعبنا وحقوقه الوطنية الثابتة، ورداً على إدارة ترامب، التي ضربت بعرض الحائط المواثيق والقانون الدوليين، والتي كان آخرها تصريحات بومبيو، التي اعتبر فيها الاستيطان غير مخالف للقانون الدولي، في استهتار فاضح لكافة المؤسسات الدولية.



ودعا عضو المجلس الثوري، والمتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي في تصريح صحفي، مساء اليوم الاثنين، أبناء شعبنا، إلى التعبير الواضح عن رفضهم المطلق لمواقف إدارة ترامب التي أصبحت شريكاً للاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية، وضربت أسس العملية السياسية، التي انطلقت على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام.



وأكدت حركة فتح، أن الشعب الفلسطيني عظيم وكبير بإرادته وصموده، ولن ينحني لعاصفة العدوان الثنائي الأميركي- الإسرائيلي، وسيبقى صامداً مناضلاً محافظاً على أرضه ووطنه وعاصمته القدس، وسيُسمع العالم أجمع صوت الشعب الفلسطيني المناضل من أجل الحرية والاستقلال، والرافض للإملاءات والعدوان.