شؤون فلسطينية

الداخلية بغزة تنفي احتجاز وزير الأشغال أو الاعتداء على زوجته

الداخلية بغزة تنفي احتجاز وزير الأشغال أو الاعتداء على زوجته
محمد زيارة وزير الأشغال العامة والإسكان
رام الله - دنيا الوطن
نفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، مساء اليوم الاثنين، الأنباء التي تحدثت عن احتجاز محمد زيارة، وزير الأشغال العامة والإسكان، أوالاعتداء على زوجته.

وأكدت الوزارة على لسان المتحدث باسمها، وفق وكالة (الرأي) الحكومية، أنه لم يتم احتجاز الوزير محمد زيارة، ولم يحصل أي اعتداء عليه أو على زوجته، وأبدى المتحدث استغرابه من بث الأخبار والتصريحات التضليلية، وتزييف الواقع في هذا التوقيت.

وقد تناقلت وكالات محلية، مساء اليوم، أنباء تفيد باحتجاز الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني محمد زيارة، خلال عودته من رام الله إلى القطاع عبر معبر بيت حانون/ إيرز، شمال القطاع.

وقالت: أن أجهزة الأمن، اعتدت على وزوجة الوزير زيارة، وصادرت هاتفه النقال. 

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