وصول وفد لجنة الانتخابات المركزية لغزة لتتسلم موافقة "حماس" المكتوبة بشأن الانتخابات

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن المكتب الإعلامي لمعبر بيت حانون/ إيرز، اليوم الاثنين الموافق 25 تشرين الثاني/ أكتوبر 2019، عن وصول رئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر، والمدير التنفيذي للجنة الانتخابات، هشام كحيل، وأشرف الشعيبي، نائب المدير التنفيذي عبر المعبر قبل قليل.



ومن المقرر، أن تجلس لجنة الانتخابات المركزية مع حركة حماس، والفصائل الفلسطينية؛ للحصول على موافقة مكتوبة من حركة حماس على إجراء الانتخابات.



وكان عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خليل الحية، قد أكد في وقت سابق من اليوم، على أن رد الحركة الرسمي والمكتوب على قبولها إجراء الانتخابات التشريعية أولًا، على أن تتبعها انتخابات رئاسية بما لا يزيد على 3 أشهر، كان من المفترض أن يُسلّم يوم الثلاثاء الموافق 12 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.



وأضاف الحية، أن التصعيد الإسرائيلي، أعاق تسليم الرد الرسمي إلى الرئيس محمود عباس، كي يصدر بعده المرسوم الرئاسي الخاص بالانتخابات، مشيرًا إلى أن رد حركة حماس المكتوب جاهز، وفي انتظار وصول أحد مبعوثي رئيس السلطة من أجل استلامه.



وأكد على جهوزية الحركة لخوض الانتخابات الفلسطينية، في جو من التوافق الوطني والحريات، دون معوّقات أو قيود.