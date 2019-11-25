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شؤون فلسطينية

تحضيرات فصائلية واستنفار فلسطيني بالضفة للمشاركة في "يوم الغضب" غداً

تحضيرات فصائلية واستنفار فلسطيني بالضفة للمشاركة في "يوم الغضب" غداً
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
توالت دعوات الفصائل والقوى الوطنية؛ للاستنفار الفلسطيني، غداً الثلاثاء، في كافة محافظات الضفة الغربية المحتلة، وسط تحضيرات مستمرة ليوم الغضب.

وبدورها، وجهت الفصائل والقوى الوطنية في محافظة نابلس، الجماهير الفلسطينية للمشاركة بمسيرة مركزية، غداً الثلاثاء، في "يوم الغضب" بالتنسيق مع القوى والنقابات والاتحادات والموظفين.

وحسب الدعوة، من المقرر انطلاق المسيرة من المجمع الشرقي باتجاه ميدان الشهداء "لإعلاء صوت الجماهير الرافضة للمواقف الأمريكية بحق قضيتنا".

وقالت الفصائل: "إن فعاليات المحافظة، تؤكد على ضرورة انخراط كافة فئات المجتمع في فعاليات الرفض للإجراءات الإسرائيلية، وحماية المواطنين من جرائم المستوطنين، وتشكيل لجان الحراسة في كافة المواقع المهددة".

وفي رام الله، دعت الفصائل كافة أبناء الشعب الفلسطيني والمجالس البلدية والقروية في المحافظة؛ للمشاركة في المسيرة الاحتجاجية ظهر غد الثلاثاء على دوار المنارة.

وبينت، أنها ستنفذ عدة فعاليات في الميدان، رفضاً للإجراءات الصهيونية والأمريكية، داعية أبناء شعبنا إلى مقاطعة الحملات الإعلامية على الصفحات الإلكترونية التابعة لجيش الاحتلال.

ودعت الفصائل بالخليل أبناء المحافظة؛ للمشاركة بالمسيرة التي تنطلق غداً الثلاثاء، باتجاه البلدة القديمة لإفشال المخطط الأمريكي الإسرائيلي الاستيطاني.

ونوهت إلى أن هجمات الاحتلال على البلدة القديمة، تصاعدت بعد إنهاء عمل بعثة التواجد الدولي في المدينة، كي يتسنى للاحتلال تنفيذ جرائمه دون مراقب.

وفي جنوب الخليل تم الإعلان عن فعالية لزراعة أشجار الزيتون بأسماء الأسرى في حديقة مدرسة سوسيا، ضمن الفعاليات الرافضة للتصريحات الأميركية حول الاستيطان.

ومن جانبها، أعلنت وزارة التربية والتعليم تعليق الدوام جزئياً، غداً الثلاثاء، في كافة مدارس محافظات الوطن

وقالت الوزارة: إن "القرار يأتي التزاماً وانسجاماً مع قرار الفصائل الرافض للقرار الأميركي الإسرائيلي حول المستوطنات، وإغلاق مديرية تربية القدس، والمحاولات المتواصلة لضرب التعليم في المدينة المقدسة وأسرلته".

وأكدت الوزارة على ضرورة المشاركة في الفعاليات، إذ سيتم تعليق دوام المدارس من الساعة الحادية عشرة والنصف والعودة إلى الدوام الساعة الواحدة والنصف، على أن تتم المشاركة الفاعلة بالمسيرات الحاشدة والفعاليات، التي ستنظم رفضاً لهذه القرارات الظالمة.

ومن جهتها، أكدت وزارة الصحة، على استعداد الطواقم الصحية للتعامل مع أية إصابات قد تنجم عن حالة التصعيد مع الاحتلال وعصابات الاستيطان في يوم الغضب غداً، وتتواجد النقابات الصحية، وكوادر الوزارة في الميادين للمشاركة في مواجهة إجراءات الاحتلال.

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